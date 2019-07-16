商場無路退 長傘飛棍盾舞 包圍反包圍 混戰警民同傷

上層市民擲傘擲水樽 多警滑倒

前晚約9時半，大批示威者退入新城市廣場，防暴警約15分鐘後陸續循巴士站入口等多方進入商場，示威者多度起哄並指罵警員。多名持長盾及警棍的防暴警增援，上前以警棍揮打人群，驅散示威者，但反被眾多示威者包圍。多人向警員投擲長傘，有人以長傘追打警員，警員以警棍還擊，其後一度施放胡椒噴霧。其間大批雜物由樓上「從天而降」，有站在上層的市民多次向中庭警員擲水樽與雨傘，地面疑因有水漬，多名警員先後滑倒。

大批防暴警及便衣警攻入商場後四散，無明顯隊形或進攻方向，多批警員分頭追捕或制服示威者時，即被大批示威者反包圍，敗退至商場一隅。部分示威者朝警員擲長傘，有人以水平線將長傘擲向警員，警員以圓盾遮擋，部分警員以寡敵眾。

雙方於中庭及上層多次爆發追逐戰，有示威者於中庭被警員追捕，拉扯期間被警員扯爛上衣，亦有示威者於上層與警員「埋身」短兵相接，以長傘還擊警棍。多名警員於中庭一間商鋪外試圖制服並拖行一名男示威者，其中一名警員以手按着該示威者的頭及眼睛，最後被咬斷一截手指，隨後兩度向傳媒展示手指傷勢。

有示威者被追 有警員被圍

有持圓盾及戴頭盔的便衣警於一條扶手電梯上，被後方一名示威者踢背，便衣警滾在地上，其他示威者一擁而上，有人用腳踢，有人用傘打，持續至少10秒，其間立法會議員朱凱廸等試圖阻止，最終一名攝影記者上前以身軀保護該名警員。

混戰期間，有示威者不慎倒地受傷需急救，有人額頭流血，事後地面遺下血漬及多把雨傘。另邊廂，一批警員於新城市廣場外行人路追捕示威者，有傳媒拍攝片段顯示，有防暴警將香港眾志常委朱恩浩制服在地後，180度扭傷其手腕。

（反修例風暴）