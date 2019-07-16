圍堵商場困獸鬥 警遭內外質疑 議員：示威者恐慌 盧偉聰：有責入內拘違法者

監警考慮擴審核範圍

監警會月初表示，主動審視6月9日至7月2日的大型公眾活動。據悉，監警會主席梁定邦正研究如何處理7月2日之後發生的事件，考慮將專案組審視範圍擴至所有反修例示威，包括前日沙田遊行後的衝突。前晚沙田清場行動中，警方及示威者各有流血受傷，警方拘捕47人，至少28人受傷送院（見A3）。

前晚遊行後，示威者佔據新城市廣場外圍源禾路一帶，晚上9時許，警方開始清場，將示威者往新城市廣場、沙田港鐵站驅散。警方一路推進，示威者退入新城市廣場，惟同時間，警方圍堵新城市廣場多個出入口，派防暴警駐守，包括曾一字排開圍封沙田站A出口，不准市民入閘，大批示威者困在商場內。

泛民斥「極荒謬」促處分

民主派24名立法會議員發表聯合聲明，斥警方以「包抄、圍捕」策略驅趕示威者，挑起警民衝突；又批評警方於沙田的部署「極其荒謬愚蠢，製造室內騷亂」，令大量市民、警員被迫滯留廣場內「困獸鬥」；加上涉未經業主新鴻基地產同意便入內搜捕，或違反《警察通例》，強烈要求警務處長公開解釋、紀律處分相關違例指揮官及警員，並向受影響商戶及市民道歉。

民權觀察：封去路致「沸水效應」

民權觀察成員王浩賢批評，警方圍堵新城市廣場造成「困獸鬥」，將前線警員、市民及示威者置於非常危險場面，嚴重部署失誤。他亦說，如警方是為開通馬路而將示威者趕至商場，應讓他們乘交通工具離去，但警方卻一度封閉沙田站閘口，令示威者及市民恐慌，醞釀其後爆發衝突的情緒，產生「沸水效應」。

警內部指如「推同事去死」

警官指應予時間讓示威者離去

有警員在行動中被打傷，警隊內部對入商場驅散的決定有質疑，形容指揮官如「推同事去死」。有資深警官質疑，若為開通馬路而驅散示威者，將他們趕入商場，便應給予他們足夠時間離開。該警官亦認為，商場內有高空點，警員卻在低層捉人，隨時有危險，對警員不利，除非有充裕人手同時進駐各層，否則不應貿然行動，形容前日警員進入商場中庭屬錯誤決定。

警務處長盧偉聰昨被問到警員進入商場行動時表示，若警方發現有違法示威者進入商場，有責任入內拘捕。沙田遊行的不反對通知書本有效至當晚11時，對於警員限期前進入商場驅趕，盧稱雖已發出不反對通知書，但若有暴力事件發生，警員也須採取相應行動讓示威者離開。

警方昨晚出稿解釋，當晚約7時50分開始多次呼籲在沙田一帶非法集結的示威者盡快離開，至約8時半，警方再次警告要求立即散去。警方約9時展開驅散行動，希望示威者向沙田港鐵站方向離去。不過，警方稱大部分示威者離場後，有暴力示威者在新城市廣場外的橫壆街及附近一帶的商場平台上，向下方的警方擲磚、雨傘及頭盔等，嚴重威脅警員及市民安全，警方進入平台以制止。當警方進入商場後，多名示威者多次猛力主動襲擊警察及從高處向警察投擲雜物，因此採拘捕行動。

上周六北區遊行後，示威者也不滿警方一方面驅散、一方面圍捕；本月7日的九龍區反修例遊行後，有示威者佔據旺角彌敦道，警方清場時亦出現「前後包抄」，結果與示威者困在旺角街頭「巷戰」。

明報記者

（反修例風暴）

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