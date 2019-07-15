新聞界千人遊行 抗議警向傳媒動武

警方昨晚出稿回應，一直尊重新聞自由和傳媒採訪的權利，亦很明白拍攝警方行動是傳媒的工作。警方一直與新聞團體保持溝通，讓雙方理解彼此工作，達至互諒互讓，警方在這方面的工作不會有任何改變。

高舉記者證 指有警察不戴證

遊行隊伍於昨早約11時由金鐘夏慤花園遊行至特首辦，大部分人響應大會呼籲穿黑衣，隊頭拉起「停止警暴 捍衛新聞自由」橫額。遊行隊伍途經警察總部時，多個傳媒組織代表讀出新聞工作者於近期採訪遭警方不合理對待的事例。

他們又向警方遞交請願信，並向鏡頭展示記者證，表示記者謹守崗位，但有警方執行職務時無佩戴委任證。

遊行隊伍最後到達特首辦，特首辦未有派員接信，遊行者將請願信及警方在示威活動襲擊傳媒的相片張貼在門外的水馬後離去。

香港記者協會主席楊健興表示，記者近日採訪時自身安全受威脅，而威脅主要來自執法警員。他說，近期警方在連串示威活動中，對記者使用的暴力及語言暴力，均已超出社會可接受程度，亦影響市民知情權，希望政府有具體措施回應傳媒訴求。

楊健興又說，6月9日以來記協收到29宗記名投訴，指摘警方針對記者使用過分武力及阻撓記者採訪，其中27宗已交監警會調查。明報職工協會主席許芳文表示，近期傳媒採訪時穿反光衣及戴頭盔，表明記者身分，仍遭受不必要武力對待，希望警方檢視。

（反修例風暴）