記協設保護記者基金 眾籌百萬一日達標

記協在網上發起眾籌，目標100萬元。截至今晨零時，記者保護基金籌得約116萬元。記協在眾籌網表示，近年傳媒工作期間遇上襲擊的個案急升，嚴重影響新聞自由，例如2016年旺角大衝突期間，時任明報記者鄧力行工作時被多名警員襲擊，至今仍未能討回公道。

遭警襲擊記者被拒法援 盼款項助討公道

2016年農曆新年旺角大衝突，鄧力行到現場採訪時雖已表明身分，仍遭警員從一輛雙層巴士拖下車，並以警棍襲擊而受傷。他事後向警方投訴，經過兩年調查後，去年7月獲回覆稱，3項指控包括警員毆打和行為不當均不成立。鄧力行之後向監警會投訴，今年2月獲通知結果維持不變。為討回公道，他今年2月入稟向警務處長追討人身傷害賠償。

鄧力行昨於facebook發帖文，稱由於法援署拒絕其申請，早前向記協提議發起眾籌，以籌募足夠資金繼續訴訟，亦希望籌得款項可支持所有工作期間遇襲記者的法律費用，讓記者可透過法律程序討回公道。

鄧力行說，賠償金額多少並不重要，但警務人員襲擊正採訪的記者，威脅記者人身安全和採訪自由，事件絕不能不了了之，認為警方應承認責任並深切檢討，避免再發生同類事件，呼籲社會各界以金錢支持受襲記者，透過法律程序討回公道。

張達明：民事索償門檻較低

港大法律學院首席講師張達明表示，民事索償門檻較刑事檢控低，估計法庭處理案件時，會聚焦警員當時行為有否構成普通毆打、使用武力是否恰當等。他又說，民事案件中受害人向施暴者就毆打一事提出申索時有發生，認為100萬元僅可支付區域法院審理案件的訟費，「如政府堅持打落去，則另作別論」，目前難以估計申索人勝算。

（反修例風暴）