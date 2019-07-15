員佐級會促警高層保障執勤安全 「否則不應派員到危險處」 毛孟靜斥本末倒置

員佐級協會主席林志偉在聲明表示，因各區遊行後有激進示威者令警察受傷，昨召開緊急執行委員會會議商討應對方案。他提到上周六上水衝突及近期行動中，不少警員「身陷險境」，受傷或面對危及生命情况，協會強調非質疑管理層行動決定，但管理層有責任及必須確保行動有效保障警員人身及心理安全。本報昨向警方查詢，至截稿前無回應。

林志偉促請警務處長及管理層必須保障執勤人員人身安全及心理健康，「否則不應該指派執勤人員執行可能引致受傷的任務或到危險的地方執勤」。他說若情况持續無改善，協會會徵詢律師意見，尋求能更有效保障人員安全的方法。

督察協會：議員記者阻攔警察

香港警務督察協會亦向市民發表以「警察的呼喚」為題的信，稱「近日一連串破壞香港法治的暴亂，已經到了一個不受控制的地步」，警員執勤時被嘲諷、推撞、毆打等，又指警員努力回復社會運作和秩序時，「阻攔我們的就是那些尊貴的議員以及部分正在執行職務的記者媒體朋友」。該會稱過去一個月警員長時間工作，承受「莫須有」壓力，但仍為市民服務，呼籲「社會上沉默的大多數」支持警員執行法律賦予的權力及責任，讓社會回復安寧和秩序。

毛批政府令警民互宣泄 葛珮帆：示威者武器變

民主派會議召集人毛孟靜指出，加入警隊工作是要除暴安良，若情况危險便不指派警員到場，說法是本末倒置，「不得體，亦增加市民對警隊的不信任」。她批評政府未能解決反修例風波引發的問題，無法平息民憤，令社會示威不斷，「警隊與市民互相宣泄」，促請特首林鄭月娥回應訴求，「執拾返個爛攤子」。民建聯立法會議員葛珮帆表示，留意到近日示威者使用的武器改變，暴力情况亦升級，認為警隊管理層不能忽視前線警員面對的處境，必須提供足夠設備。她重申大部分市民和平表達訴求，僅少數人使用暴力，呼籲他們冷靜，冀警民勿受傷。

明報記者

（反修例風暴）