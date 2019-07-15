金融時報：林鄭數提請辭 中央拒絕 特首辦：行政長官仍有熱誠服務市民

要求林鄭「收拾殘局」

對於有關報道，特首辦昨日回覆稱：「行政長官已公開表明，仍然有熱誠和承擔為香港市民服務。」港澳辦則未有回應《金融時報》查詢。

報道稱，修例引發至今日局面，是香港回歸22年來最大政治危機，故林太曾數度向中央提出請辭，惟遭北京拒絕，報道形容今次危機引發社會對一國兩制的質疑，又表示特首由中央委任，在平衡中央意願與港人利益面對困難。

特首林鄭月娥自上月中宣布「暫緩」修例後，多次被問到會否問責下台，她曾回應表示希望繼續為香港社會服務；又形容面前有很多經濟和社會問題需處理，仍有大量工作想為香港做等。

6月底林太閉門與香港友好協進會成員會面時，曾稱自己「撐得住」，中央政府十分支持她，她不會辭職。

（反修例風暴）