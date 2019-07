金融時報：林鄭數提請辭 中央拒絕 特首辦：行政長官仍有熱誠服務市民

【明報專訊】《逃犯條例》修訂引發反修例者要求特首林鄭月娥下台,林太過去多次重申希望社會給予政府時間和空間。外媒《金融時報》昨日報道,引述兩名直接了解情况的消息人士稱,林太過去數周曾數次向中央提出請辭,但被中央拒絕。報道引述一名消息人士形容,中央堅持林太留任並收拾由她製造的混亂(has to stay to clean up the mess she created),又謂除林太外,沒有其他人可以收拾殘局,亦沒有人希望接受特首一職(No one else can clean up the mess and no one else wants the job)。