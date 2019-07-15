金融時報：林鄭數提請辭 中央拒絕 特首辦：行政長官仍有熱誠服務市民

【明報專訊】《逃犯條例》修訂引發反修例者要求特首林鄭月娥下台，林太過去多次重申希望社會給予政府時間和空間。外媒《金融時報》昨日報道，引述兩名直接了解情况的消息人士稱，林太過去數周曾數次向中央提出請辭，但被中央拒絕。報道引述一名消息人士形容，中央堅持林太留任並收拾由她製造的混亂（has to stay to clean up the mess she created），又謂除林太外，沒有其他人可以收拾殘局，亦沒有人希望接受特首一職（No one else can clean up the mess and no one else wants the job）。
要求林鄭「收拾殘局」
對於有關報道，特首辦昨日回覆稱：「行政長官已公開表明，仍然有熱誠和承擔為香港市民服務。」港澳辦則未有回應《金融時報》查詢。
報道稱，修例引發至今日局面，是香港回歸22年來最大政治危機，故林太曾數度向中央提出請辭，惟遭北京拒絕，報道形容今次危機引發社會對一國兩制的質疑，又表示特首由中央委任，在平衡中央意願與港人利益面對困難。
特首林鄭月娥自上月中宣布「暫緩」修例後，多次被問到會否問責下台，她曾回應表示希望繼續為香港社會服務；又形容面前有很多經濟和社會問題需處理，仍有大量工作想為香港做等。
6月底林太閉門與香港友好協進會成員會面時，曾稱自己「撐得住」，中央政府十分支持她，她不會辭職。