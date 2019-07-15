區議員舉雙手仍「中椒」 失視力半小時

新同盟譴責 警：所用必是最低武力

警方回覆本報記者稱，有嚴謹的武力使用守則，所使用的武力必定是為完成合法任務而須使用的最低武力；任何人如認為於警方處理任何事件時受到不合理對待，可向投訴警察課投訴，投訴警察課會考慮相關證據，按既定程序公平公正處理。

呂文光說，前日下午聯同新同盟立法會議員范國威、北區區議員劉其烽及陳惠達，參與「光復上水」遊行，在大會宣布遊行結束後，突然聽到上水廣場有人起哄，防暴警察後來到場欲驅散，他及范國威等於新運路嘗試分隔警員與示威者，並勸喻示威者離開。

示威者逐漸散去之際，呂發現有警員追着他左後方的示威者，一名警員從後將他推前，令他撞向前方的警員，並跪坐花槽旁。

呂一度舉高雙手表示無意衝突，並嘗試站起來，但有警員向他臉部噴射胡椒噴霧。他說事發後約20至30分鐘一度失去視力，雙眼感到灼熱，但沒有入院處理，經不斷冲洗後，情况得以紓緩。

新同盟譴責警方使用過度武力，認為相關行為是警員個人情緒發泄、明顯違反警察通例，將與律師研究方案，包括向監警會投訴。

（反修例風暴）