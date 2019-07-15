對望一眼 一追一跑釀跳橋事件 非警官最初追趕目標 青年無路逃攀欄

警方前晚在上水港鐵站清場期間，一名青年於上水廣場對出天橋跨越圍欄，企圖躍下天橋，該青年其後被拉回，其後涉嫌非法集結被捕。

尹兆堅指青年受驚 斥警濫權

自稱目擊事件的尹兆堅當晚向傳媒講述事件經過，稱當時一名「白衫兩粒花」的警官揮着警棍追捕示威者不果，其後該警官與跳橋青年對望後即追捕，青年懷疑受驚不知所措跳橋，尹指摘警方幾乎「搞出人命」。

兩警隊組織批尹誣衊警員

香港警察隊員佐級協會及香港警務督察協會昨分別發聲明稱，幾名警察及時趕至將示威者拉住，成功拯救生命，譴責尹兆堅扭曲事實。

尹兆堅昨回應事件，稱警察協助救人並非事件重點，而他亦曾說有記者、途人及警方救人，反認為警方執法過程令青年受驚跳橋，警方濫捕才是問題核心，對於兩個協會對他「無事實支持的指控」十分失望。

本報記者當晚亦在場目擊事件，再翻看網上及各傳媒共11條影片，綜合事件經過。前晚近8時半，一名身穿白衫、疑為高級督察的警官，帶隊從上水站A4出口往上水廣場的天橋，追趕一名示威者至上水廣場門口位置。與此同時，其後企圖跳橋的青年正從另一方向到達上水廣場門外，青年見警員追人，一度前往新都廣場方向。

追趕警官見青年攀欄後退 其他人拉回

該名白衫警官在商場內驅散示威者，之後從商場門口出來，同時青年亦折返在商場門口圍觀。本報記者觀察，其後白衫警官與青年曾對望，及後青年即轉身往新都廣場方向跑去，惟當時通往新都廣場的橋面出口及往地面的樓梯，均已被持盾牌的警員封鎖，懷疑青年無路可逃下，跨越天橋圍欄，企圖跳橋離開。

涉非法集結 至昨晚未獲釋

綜合多條影片，帶頭追捕青年的白衫警官見青年攀欄隨即後退兩步，其他追捕的警員上前與一些攝影記者同時伸手將青年拉回天橋。青年其後被警員帶離天橋，帶上警車，再由救護車轉送醫院，警方以涉嫌非法集結拘捕該名青年。

明報記者

（反修例風暴）