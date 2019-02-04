超市買物資遞「前線」 示威者組800米人鏈

【明報專訊】部分人在沙田遊行期間，在尚餘約1/6路程時，在好運中心對出的十字路口，走到源禾路泳池外集結，與警方防線對峙。示威者網上起動，清水、保鮮紙、口罩等物資隨即從兩個方向，包括約500米的終點反方向，及順着遊行路線的沙田正街800米外物資站，經人鏈以「螞蟻搬家」方式傳遞到示威者「前線」。示威者與警方下午近5時起對峙，警方一度用胡椒噴劑驅趕示威者。
遊行昨午3時10分展開，部分人中途到達好運中心後，未有左轉經沙田鄉事會路走到終點，直行至源禾路的泳池外聚集，擺設傘陣，用索帶將鐵馬綁成三角陣，時近下午5時。
瀝源邨戶應呼籲 浮板保鮮紙投地面
示威者的手機群組隨時有人發起運送物資。有本來參加遊行的市民，漸漸築起人鏈，由終點反方向及順住遊行路線方向，同時運送物資。有市民到附近超級市場搜羅水、保鮮紙等，有瀝源邨住戶把浮板、保鮮紙投擲落地面供示威者使用。市民沿路以手勢，示意要雨傘、頭盔等，向遠至數百米的人傳達急需物資信息。遊行期間，有人在網上製作實時更新的Google地圖，顯示遊行路線的急救站和物資站等，按時顯示警力分佈、人數等。
網民製實時地圖 顯示警力分佈
警察防線與鐵馬陣一直相隔數十米，至6時半，約50名防暴警在源禾路泳池對開築起防線，與約50米外的示威者對峙，有警員佩備長槍，部分警員的頭盔及長盾貼上反光膠紙。多名立法會議員及區議員一度在源禾路坐下築成人鏈，要求與指揮官對話。警方至晚上約9時清場，並與示威者在商場內混戰。