超市買物資遞「前線」 示威者組800米人鏈

遊行昨午3時10分展開，部分人中途到達好運中心後，未有左轉經沙田鄉事會路走到終點，直行至源禾路的泳池外聚集，擺設傘陣，用索帶將鐵馬綁成三角陣，時近下午5時。

瀝源邨戶應呼籲 浮板保鮮紙投地面

示威者的手機群組隨時有人發起運送物資。有本來參加遊行的市民，漸漸築起人鏈，由終點反方向及順住遊行路線方向，同時運送物資。有市民到附近超級市場搜羅水、保鮮紙等，有瀝源邨住戶把浮板、保鮮紙投擲落地面供示威者使用。市民沿路以手勢，示意要雨傘、頭盔等，向遠至數百米的人傳達急需物資信息。遊行期間，有人在網上製作實時更新的Google地圖，顯示遊行路線的急救站和物資站等，按時顯示警力分佈、人數等。

網民製實時地圖 顯示警力分佈

警察防線與鐵馬陣一直相隔數十米，至6時半，約50名防暴警在源禾路泳池對開築起防線，與約50米外的示威者對峙，有警員佩備長槍，部分警員的頭盔及長盾貼上反光膠紙。多名立法會議員及區議員一度在源禾路坐下築成人鏈，要求與指揮官對話。警方至晚上約9時清場，並與示威者在商場內混戰。

（反修例風暴）