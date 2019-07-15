遊行後對峙 警多路圍堵 示威者擲雜物 新城市廣場警民混戰 拘37人

政府：示威者破壞社會安寧

政府發言人昨晚表示，有部分示威者故意堵路，以暴力襲擊警察，肆意破壞社會安寧，政府強烈譴責。舉辦大遊行的「沙田一隅」召集人梁延豐說，昨約有11.5萬人參與遊行；警方稱最高峰有2.8萬人。

警包抄源禾路示威者 有人扔磚

示威者昨午5時許完成遊行後，集結在源禾路一帶與警方對峙。雙方對峙至晚上8時許，警方舉「藍旗」警告指示威者非法集結，並沿沙田鄉事會路推進清場；晚上9時多，大批防暴警員分別沿沙燕橋及沙田街市對出的行車路佈防，兩面快速推進，將好運中心外的示威者驅趕，其間有示威者向防暴警扔磚。

在警察多路包抄下，數百示威者進入沙田中心，警方包圍商場，因商場涉私人地方，與商場保安協商後讓示威者離開沙田中心，進入新城市廣場。但警員再向新城市廣場推進，廣場通往巴士總站的扶手梯，以及港鐵沙田站多個出入口均被警員圍堵，示威者唯有在連城廣場出口舉傘陣與警方對峙。

警員在近沙田站附近築成人鏈，並驅趕示威者，雙方在商場中庭推撞混戰，示威者向警擲傘和雜物，警方以盾阻擋，並出動胡椒噴霧及警棍驅趕，有便衣警及示威者倒地受傷。有示威者被警察制服在地，額頭受傷，亦有示威者一度昏迷。另有警員被多名示威者襲擊，其中一名警員在扶手電梯遭示威者踢跌，倒地後遭多人以雨傘襲擊圍毆，在場的立法會議員朱凱廸及一名攝影記者為他解困後，警員被其他人抬走。香港眾志秘書長黃之鋒表示，眾志常委朱恩浩在廣場外行人路被捕，其間在被制服下遭警員180度扭傷手腕。

22人送院有示威者曾昏迷 11警傷兩斷指

東鐵線來回方向列車一度不停沙田站，其後港鐵在沙田站安排兩列車，分別前往紅磡及羅湖方向，供示威者上車離開，警察其後在商場內檢走雜物。示威者一度質疑新城市廣場報警，其後新地發言人澄清，新城市廣場沒報警。至晚上11時許沙田市面大致回復平靜。

醫管局表示，截至今凌晨零時30分有22人受傷送院（14男8女），其中3人嚴重。警員共11人受傷，其中兩名警員斷指，一人被人用口咬斷，一人被人用工具夾爆手指；另有一人曾昏迷。

泛民：無必要入商場清場

立法會議員區諾軒批評，警方清場太急進，無必要進入商場清場。民主黨鄺俊宇形容警方行動「離晒大譜」、「草菅人命」，質疑是否要釀成人踩人。

明報記者

（反修例風暴）

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