父女不常見 齊絕食走得更近

聞女兒響應絕食 陳伯追隨加入

陳伯約30歲時在內地結婚，長子在內地出生，妻兒來港後再誕一女，那就是琳琳。6至7年前，陳伯離婚，從此與琳琳不同住，不常相見。琳琳原在寵物店上班，上月17日致電老闆說要罷工反對修訂《逃犯條例》，當天下午就接到解僱信，她於是全身投入這場反修例運動。

琳琳響應教會傳道人，本月3日早上10時起絕食。陳伯得悉後，忍不住問傳道人「為何不叫我？」5小時後，他亦加入，父女至昨日已絕食逾240小時。

陳伯原患抑鬱 與市民傾偈變開朗

素未謀面的市民擔心陳伯捱餓傷身，琳琳亦擔憂。她上周初不斷勸父停止絕食，其兄亦到場勸過幾次，卻發現根本勸不動，改為不斷提醒他飲水飲奶，「但有時他只顧（和市民）傾偈，不聽勸告，有時傾至數天沒洗澡」。後來她亦看開了，說爸爸原患抑鬱症，與市民傾偈後反而變得開朗了。

陳伯知道女兒憂心，大派「定心丸」保證絕不會捱壞身子，琳琳笑言以前都是父親嘮叨她，現在倒了過來。陳伯說女兒讀中學時情緒常不能自控，帶她求診精神科，確診躁鬱症，經常要覆診、服藥，他怕女兒身體承受不了，故不贊成她絕食，但有其父必有其女，琳琳亦堅持絕食，昨日更餓着肚子到上水遊行。

教會傳道人陳凱興說，首次與陳伯碰面就是琳琳入院時，當時感覺陳伯斯文、不囉唆，說話有條理，後來琳琳游說爸爸一同返教會，陳伯去了幾次聚會，他更覺陳伯是「有文氣的耕田佬，思路和說話清晰」，會為反對東北發展做文宣、寫標語，有時甚至捱通宵，真正熟稔則是今次絕食，起初大家預計陳伯最快捱不住，結果他至昨日仍在堅持。

（反修例風暴）