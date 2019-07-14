絕食慰人心 陳伯預告退場打大佬 專心準備覆核「速龍」無編號

73歲的陳伯年輕時在內地見證司法崩壞，令他堅決反對香港修訂《逃犯條例》。這個任誰都勸不退的老人，日前突然預告即將退場，因他決定專心準備司法覆核，挑戰警務處容許「速龍小隊」不展示編號。小人物要「打大佬」了。文：羅嘉凝 圖：李紹昌

露宿金鐘街頭，打工仔晨早返工的腳步聲就是鬧鐘，凌晨時分意識迷糊間，突然卻被呼嘯而過的汽車驚醒。陳伯疲倦了，體重降了幾公斤，「皮帶扣入了兩格」，但他說仍可堅持，冀政府回應四大訴求——撤回修訂逃犯條例、成立獨立調查委員會、撤回暴動定性、釋放及撤銷示威者控罪。

年少返內地鋼廠打工 見證無法治

陳伯不是慣於絕食的社運人士，但他年輕時隨父母返內地做鋼鐵廠工人，捱過「蔗渣包」、無餸飯，造就他不太怕捱餓，亦讓他看清內地司法制度，「總之政府愛怎告就怎告，無理由，亦無規矩可言」。後來1989年六四事件後，他決意返港，今年他站出來反對修例。

6．9、6．16、7．1遊行，他都有參與，最難忘6月12日晚上與幾個長者在警察總部旁的公園閒聊，突然俗稱「速龍小隊」的特別戰術小隊湧至，「成班黑色走過來，又無警員編號，我豈知他們是誰」，他欲舉機拍攝卻被喝止，深深不忿。6月底，他以個人名義申請司法覆核，挑戰警務處批准「速龍小隊」制服不顯示警員編號。

馬屎埔收地官司纏訟10年 患抑鬱症

陳伯熟悉法例，因他返港後落戶粉嶺馬屎埔，2000年被業主入稟土地審裁處要求收地，勒令一個月遷出兼分文不賠，他當時亦因不忿，與業主開展了10年訴訟，最終可繼續租用該地耕田種菜，卻在其間患上抑鬱症。他至今仍需每隔4個月覆診，卻不怕打官司，政府去年5月公布「政府發展清拆行動的特惠補償及安置安排擬議加強措施」（簡稱「510方案」），他不滿賠償，遂申請法援提司法覆核。

這個經歷過抑鬱陰霾的老人，過去11天不斷鼓勵探望他的市民「不要犧牲，留下長期抗爭」，又叫「大家都堅強一些」，因為他相信自己力量雖小，仍可盡量而為。前晚，他與市民聊天至凌晨，錯過了到駱克道體育館洗澡的時間，但他說洗澡並非緊要事。他自言只是隻「小學雞」，不太懂上網，沒留意「連登」，不知「連登巴絲」動向，但他卻每天直視青年。

冀啟發青年 走出絕望

面對每日一波又一波的勸退潮，據他非正式估計，探望他的女士之中有三分之一會落淚收場。早前一班青年圍着他哭求他停止絕食，一哭就是幾小時，他甚至分不清那些青年是在求他，抑或將那已逝去的4條年輕生命投射到他身上，但他清楚看見青年的悲傷，和平示威不獲回應，衝擊立法會被斥太暴力，他作為長輩，冀盡量啟發他們走出絕望。他說着說着，亦禁不住哭起來。

「現在香港大部分人如此傷心，政府如何回應？」有些上了年紀的打工仔駐足凝視陳伯，良久才走過來慰問幾句，眼眶都是一泡淚。有個男士走近陳伯就單膝跪下，勸陳伯「吃點東西」，眼角滲淚。陳伯對他說：「你慰問我，我多謝，但要我吃東西，對不起。」人來人往，陳伯不斷安慰，聲音都沙啞了，要喝社工煲給他的「開聲茶」。

市民含淚勸停 堅持絕食

訪問當日曾有一陣驚魂。陳伯上廁所後不見人了，來看陳伯的市民落空了，其他絕食者到海富中心男廁尋人，結果發現陳伯施施然在海富天橋玩手機。陳伯回來時煞有介事解釋剛作了「遠距離指揮」，致電朋友準備司法覆核「速龍小隊」編號案的文件、聯絡律師報價，一旦律師費超過10萬元，或需換律師或者籌款。

他預告快將停止絕食，離開金鐘，因他要專心準備「速龍小隊」編號案，「事情有緩急，我先做急事，這邊要暫緩」。

（反修例風暴）