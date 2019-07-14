警大埔拆「隻揪sir」海報蒐證

警方發言人說，前晚發現大埔墟車站外隧道的牆貼有印有警務人員個人資料（包括警員姓名及編號、住址）的單張。因單張或干犯《個人資料（私隱）條例》第64條，披露未經資料使用者同意而取得的個人資料，警方遂於昨凌晨派員移除載有警員個人資料的單張作蒐證之用。

心理學家：警員多憂牽連家人

對於有警員被「起底」，警察臨牀心理學家馮浩堅昨出席電台節目時說，他們曾致電予被「起底」警員了解情况，大部分警員不擔心自己受影響，反而最擔心家人被牽連，「自己做維護法紀的工作，卻保護不了家人」。馮續說，有警員得悉被「起底」後，下班後不會立即回家，會在附近閒逛，避免被跟蹤回家，他認為市民不能低估環境氣氛對警員情緒的影響。

昨凌晨3時許，約30名軍裝及便衣警員到大埔墟港鐵站外的「連儂隧道」，警員清拆海報前宣讀聲明，指懷疑該處有物品違反個人資料私隱條例，又呼籲在場者別妨礙警方蒐證。一名便衣警爬上木梯撕下海報，將紙碎放入垃圾膠袋，有警員拍攝過程。其後亦𠝹開保護告示貼的包書膠取出其他紙張，又在隧道內撕下印有警員資料的紙張，放入證物袋。有留守義工稱，警方行動中沒發生衝突或爭執，但有非目標物品從牆上掉下，警員按義工勸喻將物品重新貼上。

（反修例風暴）