葉劉倡特首「快閃落區」了解民意

稱區選形勢不利建制

本港連續多個星期示威遊行轉到社區，葉劉淑儀昨出席商台節目《政經星期六》時表示，現時示威會席捲18區挑戰政府解決不到的問題，包括北區水貨客問題及屯門公園噪音滋擾，她認為是「劍指11月區議會選舉」，今年競爭不止激烈、更可能日日都有碰撞事件，「直至選完睇吓建制派輸幾多，雙方都數吓籌碼」。她說，建制派整體形勢不利，但區議會選舉看地區工作，認為現時仍有數月，不需太悲觀；又評估自己區議會應該能當選，但未找到選區，至於明年是否出選超級區議會，則要明年再評估。

指權力有限 不贊成設獨立委會

她又稱，雖然林鄭月娥已表示願意與學生會面，但認為政府要更主動和以理服人，如以「快閃」方式落區或用社交媒體，加強溝通。她認為，政府的溝通平台隨時可以舉辦；提及港英政府官員經常到社區把脈，她建議政府走入群眾聽意見，「要破格思維，不要墨守成規」。對於民間提出訴求之一成立獨立調查委員會，葉太不贊成，稱獨立調查委員會權力有限，不能如執法部門主動去查，質疑「一個法官坐喺度點查，唔好以為委員會可查出全面真相」。葉太稱如要調查警方有否濫用武力，應用監警會機制。

對於另一行會成員羅范椒芬指若有官員自願下台未嘗不可，葉太認為「講就容易」，反問誰願意接任律政司長和保安局長，稱要改革管治風格才能夠幫香港走出困局。另有意見認為要改組行會，葉太反問有何理由要改組，行會已包括不同光譜成員，有人熟悉金融、安老等。她強調行會成員是支持特首決定，只是不同成員為政府解畫的程度不同，「是否公開支持政府多些就要炒佢呢？」

葉太稱，林太會就《施政報告》聽各政黨意見，新民黨亦快將與林太會面。葉太認為政府或在施政報告中提出較震撼的建議，以解決社會問題。

（反修例風暴）