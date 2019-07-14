社聯：年輕人及公職人員情緒瀕崩潰 倡設獨立委員會 「社會重回正軌最佳方法」

蔡海偉昨日在港台節目《香港家書》表示，現時香港的社會撕裂，比2014年佔領運動時更嚴重。他指出，既然修例「壽終正寢」等於「撤回」，不明白為何政府不直接說「撤回」，直接回應公眾訴求；他並質疑，「究竟特區政府是真的不理解年輕人，或不願理解？」

稱再多輔導無法修補裂痕

他認為，目前許多年輕人及家人甚至公職人員情緒「已瀕臨崩潰」，而警民衝突令仇恨不斷滋長，即使有再多社會服務、情緒輔導，亦無法修補社會裂痕。為令社會重回正軌，他建議最佳方法是設由法官領導的獨立調查委員會，還原事件真相，無論政府、警隊及公眾都能從中汲取教訓。他亦指出行政長官選舉有政制缺陷，須考慮重啟政改，實行普選，以回應港人對公義平等的渴望。

港大教授倡政府多聘年輕人

社會瀰漫負面情緒，港大健康及社會工作學講座教授陳麗雲昨日出席商台節目《政經星期六》時表示，市民應「be water」，像水一樣流動，需要時可躲起來睡一覺，給自己彈性空間沉澱情緒，充滿熱誠時也可如浪或水蒸氣般走出來。她續稱，現時政府太「小」，因過去一直控制公務員數目，無空間聘請有創意的年輕人，建議政府多聘請年輕人做政策研究，讓他們直接參與，運用創意貢獻香港。

建制區議員促政府看連儂牆

另外，青年發展委員會委員、民建聯區議員林琳在港台節目《星期六問責》表示，政府應改接觸市民的方法，以解民怨，「不如你去連儂牆看看，因為是一個很簡單的動作，你覺得是和平表達意見的人，他的意見你為什麼不拿幾張下來看看？」她認為，這會令市民覺得政府態度有改變，其後可再試邀市民對話；亦認同青發會增加年輕委員是「絕對好」，但青發會現時開會密度未必可處理複雜的政治議題，或需設立「青年政治委員會」討論。

明報記者

（反修例風暴）