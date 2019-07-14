上水藥妝店嘆人流跌九成 食肆支持遊行者

店舖東主稱警勸喻關門

光復上水行動目的之一是抗議水貨客影響民生，不少專做水貨客生意的店舖提早關門。中午時段遊行開始前，新豐街、新財街、巡撫街、新康街、新功街、巷仔街一帶人流很少，並有數十間藥房、藥妝雜貨店已落閘或落半閘。至下午約2時，新勤街一間鞋店男店主正收拾店面準備關門，指人流不及平日十分之一，亦因看過早前在立法會的衝突場面，擔憂有衝突而關門，今天才開門。他說前日已有警員到場通知昨有遊行，勸喻為安全起見應考慮關門，昨天部分周邊店舖決定全日關門。

另外，藥妝店店主王先生說，大家都知道昨日有遊行，結果遊行前人流僅得平日一成；昨有軍裝警員到店來勸喻為安全起見應考慮關門。他說店舖半日做數十萬元生意，指遊行嚴重影響生意，盼遊行者表達意見時要考慮不應影響他人生計。

昨在水上拉着行李箱、從深圳來港一天的陳先生稱，本希望買到日常用品，不知道為何上水商店都關了門；他趁一間雜貨店仍開店，花了少於5分鐘買數罐奶粉和一些嬰兒紙尿片後便離開。

新豐路馬會投注站昨關門，有途經居民驚呼「發達的機會都冇喇」。駐足投注站外、60多歲退休市民廖先生表示，「如果遊行搞到人，就不支持」，稱現已較少水貨客，有人借議題「搞事」。他說平時愛到馬會涼冷氣，不滿自己的「福利被剝削」。

（反修例風暴）