「光復上水」現身 簡炳墀：梗要支持

三度偏離路線 警方警告沒阻止

遊行昨午3時半在北區運動場起步，市民沿途高呼「議員無能、水貨橫行」、「取消一周一行」等。示威者三度偏離警方在不反對通知書所訂路線行走，分別在起點近行人隧道位置、符興街及龍琛路，警員要開咪警告示威者馬上改路，示威者沒理會，警方亦沒阻止示威者繼續前進。

遊行隊伍途經多間多做水客貨生意的龍豐藥房，自稱「導遊」的遊行帶頭者多次說：「大家望望你哋嘅左手邊，我們又經過龍豐藥房喇！」示威者隨之起哄，指罵已關門的藥房。

上水區鄉委會前主席簡炳墀於遊行起步時站在起點對出馬路，示威者其後在新成路再遇他，邀他一同走，簡後來半推半就下走到隊頭，示威者即起哄。現任主席侯志強則在新城路設站派逾40箱水及飲品，他說上水村長自費準備飲品，盼「服務年輕仔女」完成使命。被問會否參與遊行，侯說「我𠵱家咪參與緊囉」；是否支持反水貨客行動？他稱不同人有不同訴求，如有人向他反映，他能力所及就會向政府反映。

有當區年輕人不滿水貨客阻街多年，「路都無得行」，故響應號召做糾察，也參與遊行。另有媽媽帶「連儂tee」，讓示威者邊走邊寫，說「呢件係我財物，佢無得話拆喇啩！」

沒參加遊行的上水居民馬小姐說，巡撫街一帶平日擠滿人、水泄不通，行人路上也擠滿水貨客、行李箱和拆掉包裝後遺下的垃圾，「都無路行，要行出馬路」。她形容遊行期間情况很好，是難得的平靜，猶如農曆新年初一、初二。

（反修例風暴）