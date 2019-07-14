15人送院 鐵枝擊中攝記頭 警方：遭不明粉末襲擊

【明報專訊】昨日上水衝突釀成多人受傷，至少包括3名傳媒工作者，當中有攝影記者被鐵枝擊中頭部，血流披面倒地；立法會議員尹兆堅亦被警棍打中頭。同時，有警員被鐵枝及粉末所傷。根據醫管局，至昨晚9時半有15名男性因昨日衝突送院，全部情况穩定。
警方傍晚清場時，一名攝影記者於新運路靠近警員採訪時，被從示威者方向飛來的鐵枝擊中頭部，血流披面倒地，由其他記者拖離現場。網媒「TMHK」記者亦於新運路近龍運街被胡椒噴霧噴中，一度暈倒，經急救後送往北區醫院，送院時清醒。
尹兆堅被警棍擊中頭
此外，一名法新社女記者在衝突中受傷，香港眾志秘書長黃之鋒將相片上載至Twitter通知法新社指女記者被警方「過度武力」所傷。該記者其後於網上發文，稱自己並非被警棍所傷，而是被身旁的人抓住背包或攝影機帶而跌到，令面頰及右膝受傷。
至昨晚8時半，警員在上水廣場對開天橋清場及追捕示威者，有人企圖跳橋獲救；尹兆堅為此指罵警員行為過分，其間被警棍擊中頭部，引致額有微腫，尹稱感到頭暈，要入院治療。晚上9時半，警方清場大致完成，有聲稱沒參與示威的中五男生，騎單車經過馬路時批評防暴警員「維護不義政權」，被約20名警察推跌並按在地上，經檢查身分證及搜身後放行，他右腳擦傷及流血。
警方昨晚在facebook上載警員傷勢相片，有警員右手被劃出血痕。警方在專頁表示，昨有多批暴力示威者用鐵枝、疑似刺激粉末等不同物品襲擊警察，導致多名警員受傷；警方強烈譴責襲擊行為，強調追究到底。
截至昨晚10時，現場消息稱共10名警員受傷送院，全部清醒，部分人被不明物品擲中，亦有部分警員皮膚灼熱，警方會將警員沾有不明物品的衣服送往化驗。
（反修例風暴）
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