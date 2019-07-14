光復遊行後爆發 4警被圍 示威者被追圖跳橋 上水多處衝突 沙田今增警力

警稱示威者「非常有組織」

據多個警方消息，警方昨晚約派2000名警員支援，憂今日沙田遊行情况更惡劣，部署會更嚴密，派逾2000名警員。警方原料上水偏遠，遊行動員能力低，但昨超出估算，而沙田近市區，料更多人參與。今日遊行終點在港鐵沙田站公共交通交匯處，沙田站出口連接連城廣場及新城市廣場，如示威激烈並有人潮聚集，警方評估大機率局部封閉沙田站出口，甚至出口外商場與公共運輸交匯處之間的走廊通道。

昨遊行於4時50分完結，其後3小時內在上水多處爆衝突。下午5時許，大批人在上水廣場天橋和附近路面與警對峙，警方至少兩次噴胡椒噴霧，示威者以傘抵擋；同時有物資陸續送到新發街，包括長傘、頭盔等，示威者組成人鏈傳送物資上前。

另邊廂，新豐路有警車被示威者包圍約10分鐘，有人坐在警車前，表示不滿警察打年輕人，近20名軍裝警從新運路跑往「營救」，駛離警車；同時部分示威者走到有多輛警車停泊的北區大會堂，以鐵馬堵塞閘口。

戰線之後移至新運路，4名便衣警員在路旁花槽被約百人包圍，警員與示威者互以警棍和雨傘打向對方，其間有人大叫「跌咗子彈」，記者即發現附近路面有附子彈的彈匣；其後該處再爆衝突，警方舉紅旗，又以警棍打向示威者及施放胡椒噴霧，有人被警方按在地上。

路面有附子彈彈匣 藥房遭噴「反送中」

至晚上約6時半，示威者轉往龍琛路、新豐路等一帶，將藥房的貨物拋入店，並在鐵閘寫上「反送中」，有藥房落閘；有人用噴漆噴藥房的閉路電視、損毁招牌及用傘嘗試篤破閘外監視器。參與行動的示威者陳先生（化名）稱自己不是上水居民，但今次行動是「反送中」一部分，沒領袖，因發覺有藥房遊行後重開，故人群走到店前促關店。

近8時，Telegram傳出「8時一齊走」的信息。警方8時在facebook預告清場，防暴警察其後到達新運路佈陣，又到龍琛路、符興街等清場，有防暴警察一度用揚聲器要求前方示威者散開，惟據現場觀察防線前只有記者。警方驅趕示威者至上水廣場天橋時，一名戴口罩男子躍出天橋，幾乎整個人跌下去，最終被警員及記者拉回，其後被警方帶走，清場約於兩小時內完成。

政府：譴責襲警 採措施應付水貨活動

警方回應稱，昨晚清場時，一名男子涉阻警方防線，人員嘗試向他了解，但他突逃跑，並跨出天橋欄杆。經初步調查，該男子涉非法集結被捕。政府發言人昨晚稱，大部分遊行者和平有序，但很遺憾部分示威者遊行後刻意堵路，投擲鐵枝和不知名粉末，衝擊警方防線和襲擊警員，對此強烈譴責。政府強調十分關注水貨活動對居民帶來滋擾，會採取措施應對。

警方稱，遊行後發現有示威者與人爭執，但當警方介入時，有個別示威者嘗試衝擊警方，又觀察到示威者行為「非常有組織」，指在龍琛路、龍運街及新運路一帶，有人大規模派發頭盔、眼罩等裝備，又拆毁路旁鐵欄，並在附近以水馬及雜物堵路。

明報記者

（反修例風暴）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676