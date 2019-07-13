豬瘟後內地供應新低 排骨每粒3元

肉檔嘆蝕做：入貨貴3倍 加價1倍

香港豬肉行總商會理事長許偉堅說，經歷兩次非洲豬瘟後，目前內地供港活豬不足以前一半。他分析，除了日日清政策令內地供港豬場卻步，內地豬場同樣擔心倘若豬來港後被發現有非洲豬瘟病毒，全豬場都要被封，風險很大。他說目前肉商、肉枱以至運輸全受影響，建議政府着手改善困局。

根據食環署紀錄，前日（11日）活豬拍賣價（每擔）創今年新高，至4444元，而昨日（12日）的總活豬供應量則是一個月以來最低，只有1836頭。在供應不斷萎縮下，北角糖水道豬肉檔「大生肉食」員工榮哥稱，上周拍賣價已達約3700元，今周已升至約4400元，現時拍賣價比以前未有豬瘟疫情貴了3倍多，但其肉檔的零售價僅加1倍。儘管加了價，他稱現仍是「蝕住做」。

瘦肉一斤要加至128元

他又表示，本周唯有每斤豬肉再加價約4至8元，例如以往瘦肉約賣40多元一斤，豬瘟後加至約120元，現需128元一斤。他又慨嘆，不是每個市民都能諒解，更有人以為豬肉檔坐地起價。他更稱，其檔口本身有10多個員工，現被迫輪流放假，變相收入減少。

另一豬肉檔新華園負責人梁先生則稱，曾有客人在他斬好豬後才得知加價，突然表示不要，令他十分無奈，「唔通我打佢咩」；又稱聽聞不少行家快做不住。梁先生和榮哥同樣希望政府取消屠房「日日清」政策。

豬價貴，市民同樣叫苦連天。李先生昨以95元買12両2錢排骨，約有30粒，平均每粒逾3元，他又以90元買一斤豬骨。他堅持煲湯用新鮮豬骨，稱「有啖油香」，現時只好隔日吃新鮮豬和冰鮮豬。另一市民莊小姐表示以前每周會吃4、5次豬肉，現減至1、2次，又說以往買豬骨煲湯僅需60元，現要百多元，唯有改煲蘋果雪梨湯，或牛腩煲番茄薯仔湯。