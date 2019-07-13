6工廈擬改建公屋 或全幢拆用盡地積比

本身須改建 符合新消防法例

房委會昨舉行例會，因應有委員建議把房委會工廈改建為公共屋邨，房屋署長應耀康回應表示，現時房委會共有6座工廈，室內樓面面積約20萬平方米，涉及約8000個單位，由於政府正就工廈消防安全條例立法，房委會需動工提升工廈樑、柱等耐火能力、加裝走火樓梯等，無可避免影響租戶日常運作，房委會將研究如何確保在符合新法例、以及在適當條件下，將個別工廈改建為住宅，完成研究後會交代結果及建議。

消息人士稱，房委會將先檢視6幢工廈的工業需求，並研究需求低的工廈能否符合新的消防條例改建作出租公屋，如現時柴灣工廈；若最終發現改建成本太高，就會考慮在成本效益下，將工廈拆卸後重建作公屋。消息續稱，由於現有工廈未用盡地積比，若能重建為公屋，房委會可申請增加地積比以增加單位，但目前要先等待檢視結果。

觀塘深水埗兩廈近港鐵站

房委會改建工廈作公屋有先例，例如2013年將柴灣工廠邨大廈，改建為現時的華廈邨，提供187個公屋單位。按房委會資料，今次研究改建的6座工廈，涉及7幢樓，由1979至1984年興建，樓高10至26層，其中宏昌工廠大廈鄰近長沙灣及荔枝角港鐵站，業安工廠大廈則鄰近九龍灣站，兩者均將變身巿區公屋。