租置4萬伙未售 研賣綠表客 加快推售或不編配出租 公屋申請者亦可買

房委會昨舉行例會，房屋署長應耀康表示，現時本港共有39個租置屋邨，涉及約18萬個單位，當中約4萬個單位至今仍未賣出，佔整體約四分之一。他說，租置屋邨因存在混合業權而產生管理問題，有意見認為房委會應設法盡快出售餘下單位，同時一直有公屋居民希望當局重推租置計劃，令他們可以置業。他說最近資助房屋小組委員會討論租置計劃時，談到一些「新穎的方案」，房委會將細心思考有關意見，希望找出可行方案，加快出售租置單位。

被問會否調遷住戶

陳帆：負面措施一定不做

陳帆昨在例會後會見傳媒透露，房委會正深入研究如何加快出售現有39個租置屋邨內，仍未售出的約4萬個單位，包括研究改善銷售安排，讓有意置業的市民選購。

被問及會否透過調整折扣率吸引購買，甚至是否需要調遷現有住戶，陳帆稱「負面的措施一定不會做」，只重申待當局有最終決定時會適時公布。

料折扣率較綠置居四二折低

消息人士透露，房委會收集委員意見後，會深入考慮多套方案，包括按現行機制，若現有租戶希望購買可隨時申請；但若現有租戶不購買，將研究待他們遷出、逝世時收回單位，然後不再像現時般編配出租，而是考慮作出售用途，例如可考慮逐間出售，或在收回及累積至一定數量單位後，以每年撥入綠置居計劃的方式，出售予其他綠表者或公屋輪候冊申請者，期望藉此激活市場及滿足部分綠表者的置業訴求。

售價方面，消息稱由於這些租置單位多是20、30年樓齡，會研究以舊樓市價加上折扣率方式出售，預料折扣率一定會較上期綠置居的市價四二折為低。

房委會資助房屋小組主席黃遠輝表示，租置屋邨推出已20多年，至今仍未出售的單位，住的大都是難以負擔樓價的租戶、長者或領取綜援者等，要令他們有誘因購買單位有一定困難；若房委會透過加大經濟誘因吸引這些住戶購買，亦會涉及公帑資源是否公平使用等問題，相信要實施有一定困難。

招國偉：特別折扣吸引住戶

尹兆堅：小修補紓政治局勢

房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉建議，可透過經濟誘因，如推出減租甚至免租措施，吸引現有的租置屋邨租戶遷至新屋邨或其他屋邨，從而騰空單位，當這些單位累積至一定數量，可研究以具吸引力定價，當作每年的「綠置居」單位出售，此舉除可增加租置屋邨的業主比例，亦有助改善目前租置屋邨的管理問題。他並建議房委會考慮再推出當年出售租置屋邨的特別折扣優惠，令現有住戶亦有能力購買。

另一房委會委員尹兆堅認為，房委會今次願意研究加快銷售餘下租置單位，某程度上是「修修補補」，在目前政治緊張的局勢下推出以往不願推出的「利民」措施。

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