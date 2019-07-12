梁凌杰設靈 父母寄語「活下去才能繼續發聲」

告別禮設情緒支援站

公眾告別禮設於渣華道遊樂場，道別區上有星星和月亮的裝飾，寫上「永遠懷念」，義工解釋寓意為梁先生與港人「星月同行」。下午起市民陸續手持大會提供的向日葵鞠躬及默哀，眾人神情凝重，甚至有人落淚；傍晚起不時下大雨，但到場悼念的市民絡繹不絕。告別禮亦設有情緒支援站及「傾偈區」，並有社工及心理學家駐場。

場刊上有梁凌杰父母寫下的說話，他們感謝社會各界悼念兒子，並認為每一個善良熱心的港人，都希望香港能變得更好。他們又寄語年輕人「要好好保全自己，活下去，才能繼續為社會不公不義之事勇於發聲」。

正接受電療的公民黨立法會議員陳淑莊昨出席告別禮，她表示「無論如何都要來，可能只是鞠一個躬，摺些東西，始終都是對他一份尊重」。她說在靈堂內沒有與梁氏父母交流，但兩人平靜。對於各區出現「連儂牆」，她很感動，「有人甚至奮不顧身保護」；她稱會考慮自己身體狀况，盡量參與各區行動。

50歲的莫先生帶同10歲兒子Nigel出席告別禮。Nigel表示，小時候很喜歡特首林鄭月娥，以為香港人很支持她，但她決意修例「令很多人非常生氣」。

參與者批政府閃縮

莫先生說，作為父親，對有人輕生感痛心；他批評政府態度閃縮，對修例「壽終正寢」一說絕不收貨，「（特首）欠香港人『撤回』兩個字」。

（反修例風暴）