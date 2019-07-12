拒商修例惹爭論 兩區區會終止會議

油尖旺會前默哀 主席：為不同人

油尖旺民主派區議員上月去信區議會主席葉傲冬，要求討論修例，惟葉其後指動議不符區議會職能，不批准放在議程內討論。當區區議員余德寶、林健文及多名「社區前進」社區幹事，昨於開會前抗議，批評葉傲冬是「縮頭龜」、逃避表態；民政事務專員蔡亮到場時，亦一度被包圍要求解答區議會可否討論修例，蔡多次重申政府立場清晰，她無補充。

葉傲冬在會議開始時批准默哀一分鐘；惟民主派區議員及社區主任均追問是為何人默哀，葉僅稱是為事件中不同人士默哀，最終民主派另行為近日4名墮樓港人默哀。余德寶其後再度要求討論修例被拒，旁聽者高叫口號，最終葉傲冬宣布終止會議。

葵青「不涉當區政策」拒商

葵青區民主派區議員亦要求討論修例事宜，區議會主席羅競成以不涉該區具體政策、服務或措施為由拒絕，一眾區議員昨於會前抗議。

羅競成解釋，分別收到區議員要求討論撤回修例及要求警方嚴正執法的動議，兩項議程均不批准討論，因不適合在會上討論。

羅競成被質疑為何能以區議會主席身分表達政治立場，卻不容許區議會討論事件；他解釋參與聯署為個人決定，其間雙方持續爭論，羅競成最終宣布終止會議。

深水埗區議會昨亦公布下周五（19日）區議會大會議程，泛民提出討論特區政府就《逃犯條例》事件回應，並要求成立獨立委員會，均在議程之列。

（反修例風暴）