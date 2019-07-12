新登記選民創回歸新高 學者：建制一大警號

逾35萬份 建制料多撐泛民

選舉事務處昨稱，實際新登記選民數字有待進一步點算和核實，但預計最終數字會更高，正式選民登記冊將於下月公布。翻查回歸後歷屆區議會選舉年資料，在佔領運動後的2015年，26.3萬人成為新登記選民；當年選舉，扣除自動當選選區的選民後，全港共有逾310萬名選民，投票率達47.01%，建制派雖仍佔多數議席，但趨勢上議席微跌，相反民主派則有顯著增長。

尹兆堅：是否有利需視投票率

民主派近日大力推動選民登記，民主黨副主席尹兆堅認為，修例風波是新登記選民大幅增加的關鍵因素，認為對民主派選情有利與否言之尚早，因仍要看最終選舉投票率。他分析，建制派在區選擁基本盤支持者，但今次新選民大增，有助民主派「對冲」建制派優勢，若新選民積極投票，民主派很大機會能在選舉佔優。

梁志祥：中產區最受影響

民建聯梁志祥承認，修例風波帶動選民登記潮，他評估新選民中有三分之二都是反修例，亦即支持民主派，今年區選變得更政治化，對建制派選情不利和艱難，料投票率或高達55%，意味競爭更激烈，又預料中產選區的建制派選情最受影響。實政圓桌田北辰相信，市民能分辨區議會和立法會的工作，前者聚焦地區工作，料新增選民對區選選情影響不大。

中大政治與行政學系高級講師蔡子強形容，新選民數字「驚人」，對建制派是一大警號，根據過往經驗，新選民多是年輕人，而年輕人對民主派的支持幾近「一面倒」，估計今年區選會有很多年輕人投票。他續說，反修例運動的主導力量是年輕人，與佔領運動不同，反修例運動並非靠政治領袖帶動，而是年輕人自己推動。他分析，近年立法會補選期間，社會瀰漫低落情緒，但反修例運動有「階段性成功」，對民主派以至「政治素人」參選人而言，均有助帶動區選氣氛。

（反修例風暴）