王志民：中央堅定撐林鄭依法施政 修例暫緩後首開腔 稱極少數人「挾洋自重」

郭榮鏗：王仍未懂港 令中央錯判

法律界立法會議員郭榮鏗、民主黨創黨主席李柱銘和工黨前議員李卓人月前訪美，拜訪朝野談及修例。郭榮鏗昨反駁，王志民看來「仍未讀懂香港這本書」，令中央嚴重錯誤判斷香港問題，若王經此一役後仍不明白香港作為國際城市如何運作，是嚴重失職。

王志民昨出席「香港同胞慶祝國慶70周年籌備委員會」成立大會，致辭稱法治和安定是香港之福，當前香港要盡快從爭拗走出來，回歸和平理性。

王：暴力事件挑戰法治 損港根本利益

他說，香港近年形成了難得穩中向好態勢，林鄭月娥帶領管治團隊，依法施政、積極作為，在房屋土地、社會福利、教育和青年工作等多方面，提出針對措施，着手解決經濟民生的深層次矛盾，預期政策措施在後幾年逐步落實，廣大香港市民將有更多的幸福感、獲得感。

王志民稱，香港絕大多數市民都是和平理性，針對最近一系列暴力事件，市民應予以同心譴責；相關行為公然挑戰法治精神，最終損害香港根本利益。

指一國兩制方針不變 批外部干預

他強調中央會堅定一國兩制大政方針不會變，又批評有外部勢力對香港事務指手劃腳，公然橫加干預，「香港也有極少數人挾洋自重，擔當外部勢力的馬前卒，企圖搞亂香港、亂中取利」，呼籲社會高度警覺、堅決反對。

李柱銘：干預港的是中共政權

李柱銘回覆查詢時說，香港事務不需要王志民出來「挺林鄭」，反指干預香港的「外部勢力」是中共政權。他認為，香港的問題是因無民主普選，中央「欽點」的特首無認受。他又反駁，破壞物件並非挑戰法治精神，法治精神只有政府能挑戰，如只控告前特首曾蔭權而不告前特首梁振英，他認為現時香港法律制度健全，法治並無受威脅。

李卓人表示，中聯辦和王志民亦是今次風波的罪魁禍首，因他們誤判形勢，不明白香港的底線是自由。

李卓人說，中央若要解決香港內部問題，應釋出善意，撤換林太和王志民，並改革制度，否則只會令矛盾更加激化。他說用制度暴力「DQ」（撤銷資格）議員後，已破壞立法會的莊嚴。

劉兆佳：中央認定外部勢力介入

全國港澳研究會副會長劉兆佳分析，中央認定有外部勢力，特別是美國勢力介入修例爭議，中央不想將香港問題國際化，但修例已演化成中美大國博弈的國際問題和外交問題，將來不排除會用外交手段提出反制措施。

他認為，中央不會因今次的風波對特區政府失去信心，亦不會動搖一國兩制，因一國兩制對香港和國家有利；中央不是不承認香港有政治矛盾，但支持政府解決經濟民生重大問題入手，減少社會矛盾，有利恢復秩序和穩定。

明報記者

（反修例風暴）