3牆衝突拘4男 兩為退休警

另外，香港仔湖南街昨晚10時許有人點火燒連儂牆上的告示貼，被途人喝止並報警，一名男子被捕。

胖漢牛頭角拆牆打人控兩罪

昨凌晨零時許，48歲黃姓中年男子在九龍灣淘大花園對開被指破壞「連儂牆」及拳打65歲李姓男子，被多人包圍指罵。黃其後打電話報警，稱被學生包圍「好驚」。黃報警不久，即被一名麥姓男子阻擋去路，黃突然揮4拳襲擊麥，又問在場其他市民「要唔要呀？」接着向麥邊揮拳，邊說「硬淨吓嘛？」此時麥男面部已中6拳但未有還擊，最終失平衡倒地。麥蹣跚站起，黃繼續推撞，並夾雜粗口問「搞乜嘢革命呀？」

麥嘗試與對方理論，黃愈來愈激動，將牆上字條撕下，並多次向麥胸口揮拳，說「後生仔唔係咁做嘢」，又質問「洗過碗未？煮過飯未？」及後有人叫冷靜，黃自稱飲醉酒，「殺咗你拮你兩刀都仲得呀」。數分鐘後，救護車及警察陸續到場，救護員將李伯及麥送往聯合醫院治理，兩人送院時清醒。黃當場被捕，據悉他為的士司機。

公民黨立法會議員譚文豪昨午登門探訪中拳受傷65歲李伯。譚表示李伯臉部中拳，檢查後無大礙，惟仍有腫痛，昨中午約12時出院。他引述李伯稱，當時聽到吵鬧聲，上前問了句「做咩事」，男子隨即朝他揮拳。

休班警自發包圍油塘連儂牆

另外，油塘港鐵站外「連儂牆」前晚衝突，警方接獲5人報案稱被襲擊。其中一名33歲女子報案稱面部被襲，警方在場拘捕一名56歲退休男警，案件暫列普通襲擊。男子獲准保釋候查，本月下旬向警方報到。

另一17歲男子亦報稱被襲，警方在場拘捕一名57歲退休男警，現職保安員，案件暫列普通襲擊。受害人拒絕送院，其後向警方表示不追究，被捕男子獲無條件釋放。其餘案件暫列普通襲擊，交觀塘警區重案組跟進，暫未有人被捕。

另外，一名22歲男子報稱在港鐵油塘站外懷疑被人盜去一部價值約5000元的手提電話。案件暫列盜竊，交觀塘警區重案組跟進，暫未有人被捕。 消息稱，油塘一帶有多個紀律部隊宿舍，當晚有部分休班警務人員「睇唔過眼」，自發到場包圍連儂牆。

（反修例風暴）