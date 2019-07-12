清違泊單車 連儂隧道地政告示惹清牆揣測

兩男破壞 六旬翁阻止被打斷手

另外，「連儂隧道」昨晚8時許再遭兩名男子破壞，一名65歲男子上前阻止時被打傷，左手骨折，送院治理。

大埔墟行人隧道被市民化為「連儂隧道」，前日（10日）地政總署貼出告示，有網民擔心會「清牆」。記者昨晨到場觀察，發現地政總署於該處張貼兩款通告，一款指明今天清走違泊單車，另一款飭令停止不合法佔用行人隧道欄杆及附近未批租土地通告，其後被撕走。

食環：釀衛生問題將清理 暫無打算

署方稱原定今日聯合民政事務處、警務處和食環署等到大埔區，依法接管及移走違例單車，分區地政處在大埔墟港鐵站附近的執管範圍包括行人隧道內，就違例停泊單車張貼通知。食環署發言人回應，會留意各區張貼招貼情况，如引起嚴重環境衛生問題，該署會處理。據了解，食環署暫沒清理連儂牆計劃。

政府消息人士稱，今天只是平常針對違泊單車的跨部門行動，不會「清牆」；署方撕走其中一張告示，是為免被誤會「清牆」。據了解，警方一般不會清理街招，今日亦沒相關行動安排。

母痛心新聞打破6歲兒警察夢

有家長昨帶兒子到連儂牆貼畫作，她說連儂牆有支持及鼓勵的意義，就算政府清拆也不要緊，因市民會繼續堅持行動。她眼泛淚光稱，6歲兒子自小希望當警察，很多孩子都視警察為偶像，但6月12日清場行動後，兒子夢想被新聞畫面打破，身為母親很心痛，「我不希望警察視我們平民百姓為敵人」。

大埔「連儂隧道」義工羅同學說，擔心政府清單車時會「反口」，破壞連儂牆，認為有義工在場會較安全，但不擔心有人「搞事」，若有人動手會立即走，若有人撕紙，再貼及寫便可。

大埔區區議員周炫瑋表示，大埔每月均有定期聯合清理違泊單車行動，他在近日區議會會議中亦問過地政總署等相關人員，對方確認是次行動只會清理違泊單車。周表示連儂牆是全港現象，受到很多關注，相信短期未必會有清理行動，民主派區議員今天會到場觀察相關清理行動。

（反修例風暴）