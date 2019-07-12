護牆打不還手 跆拳黑帶：有痛沒怒 憂還擊令場面升溫 籲對事不對人

明報記者 陳冬綾

從網上片段所見，麥先生中了至少13拳，他被送到醫院治理、驗傷、錄口供，徹夜沒睡。醫生在他左邊嘴角和胸口貼上膠布，又着他好好休息，「（昨日）早上7時才回到家，之後一直受訪，現在瞓唔番了」。麥先生邊說邊擦眼睛。至於打人男子，當場被捕，下周五提堂（見另稿）。

睹老翁阻毁牆被打 上前制止

36歲的麥先生，大學時曾習跆拳道並考獲黑帶。昨晨有人破壞他家附近的連儂牆，一名老翁上前了解時被打，麥上前制止時亦遭拳打，他選擇將雙手放在背後，不擋、不避、不還手，任由該男子朝他的臉頰揮拳，被打至跌倒就重新站起來，「當時有學生和女士在場，如果我有任何動作都會激發事件，我不想場面變混亂」。

稱撕紙打人是「為發泄而發泄」

不想被炒作成打架

麥先生憂慮自己的動作會被無限放大，甚至被炒作成打架，「這不是我的原意，我也不想有暴力事件發生」。對於「撕紙、打人」等行為，麥先生認為是純粹為了「發泄而發泄」。

麥先生的朋友從網上片段知悉事件，紛紛問他「做咩咁蠢？擋又唔擋，避又唔避」。麥先生臉帶微笑，從容地說不能以武力令事件升溫，「唔想後面的街坊受傷，無論如何我都係唔會還手」。中拳一剎，麥先生腦內只得一個反應：「哦。」雖然習武時會受傷，但麥先生說不會被「打慣」，他感到痛楚，卻沒有憤怒，「我們都唔應該心存憤怒，係對事唔對人」。

不想做英雄 「大家都為香港好」

因被襲事件受到關注，麥先生顯得有點無奈，強調自己只是普通人，「無話義唔義士，大家都是香港人、愛香港、想為香港好……我不是想做英雄，只是在我的能力內保護大家」。他想向香港人說聲加油，又認為連儂牆是供街坊發表意見的地方，即使互不認同，也該捍衛大家表達意見的權利。

六四集會、反修例遊行，麥先生都有參與。他說有關注時事，期望香港有公平公正的制度。運動發展至今，想看到一個怎樣的結局？麥先生斬釘截鐵：「撤回」，然後又補充，「獨立調查委員會。始終咁多事，你話你啱、我話我啱 ，何不找個獨立的人出來查？」

牛頭角連儂牆上便利貼愈貼愈多，有市民在牆上貼上「香港人堅持到底」，然後向義工了解麥先生情况，義工說他已出院，市民放心。麥先生隔着家門前鐵閘受訪，說短期內會先休息，未知下一步行動，他認同大家正在各自崗位努力，關上家門前，他再說了一聲「加油」。

（反修例風暴）