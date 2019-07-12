周六「光復上水」申請人：「中間人」游說取消 侯志強：和平遊行樂見其成

侯稱有遊行 警總外湊熱鬧

侯稱，不論建制或泛民，日日都和不同人見面，不明白為什麼有人對於他與誰會面那麼執著。他說自己「樂見其成」，「能夠有更多人（示威者）來上水行行，表達意見，商戶及購物人士就會檢點，不要妨礙街坊，這是好事啊！」他強調歡迎任何人表達意見，從無叫人不要去遊行，「我支持合法、理性、守法遊行，但我不支持違法，包括互相指罵……不理性的，自然有法律制裁，不關我事，我不是執法的」。他又稱自己曾參與6月9日、12日及16日的遊行示威，21日包圍警總也在外圍「湊熱鬧」 ，明日會在上水設站免費供應水。

梁金成不評論上述連登帖文，也沒回應誰是「中間人」，僅稱有人聯絡過他們，希望取消光復行動。他堅決拒絕，又表示自己角色只是協助市民申請不反對通知書及規劃遊行路線。

另外，反修例連串示威引發衝突，多名記者採訪時遭警方無理驅趕、遭布袋彈擊中等。香港記者協會、香港攝影記者協會等7個傳媒工會及組織，於下周日（14日）發起「停止警暴．捍衛新聞自由」新聞界靜默遊行，要求警方遵從警例，配合傳媒採訪，尊重新聞自由；另要求特首林鄭月娥履行競選時簽署《新聞自由約章》的承諾，捍衛新聞自由。

遊行周日早上10時半於夏慤花園集合，途經灣仔警察總部，以特首辦為終點。組織邀請現職或前新聞工作者、新聞系教職員及學生和大專校報編委參加，建議穿黑衣，可自行決定是否穿反光衣。

此外，民陣昨晚在facebook發帖文，表示將於7月21日發起集會，暫定在金鐘，目標針對設獨立調查委員會、徹查警方濫暴，並重申五大訴求。

（反修例風暴）