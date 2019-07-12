「不要將社區戰場帶回家」 葉兆輝籲父母勿「每句say no」

倘感壓力 應避看24小時新聞台

葉兆輝說，近日社會氣氛沉重，對於港大醫學院院長梁卓偉形容社會已出現「精神健康疫症」，葉認為每人都可減慢「疫症」傳播。他解釋，一方面需承認自己不開心，主動求助；另一方面應減少在社交平台發放時事消息，讓大家休息片刻，避免資訊疲勞轟炸，滲透負面情緒。

另外，葉兆輝說，在反修例議題上，父母和子女或意見不同，但認為「不要將社區戰場帶回家」。他明白為父母會擔心子女安全，可能不准他們外出，「但子女一定聽唔落，要嘗試不要每句都say no，讓他們表達意見」。他呼籲父母即使不認同子女立場，亦應聆聽，讓他們感到有人關心，而家是一個可休息的地方；否則子女只會逃避家庭，走進社區，形成惡性循環。

留意3個情况

醫生：倘全中需求助專家

港大醫學院精神醫學系臨牀副教授張頴宗表示，社會近來醞釀負面氛圍，市民需更關注自己的精神健康。他指常見的疑似抑鬱症徵狀包括情緒低落或暴躁、動力下降、食慾不振、失眠、思想負面、有輕生念頭，若徵狀持續逾兩周、惡化、影響到日常生活，有這三大情况，代表可能已患上抑鬱症，需盡早求助專業人士，而抑鬱症是導致自殺的最重要因素。

精神科專科醫生麥永接表示，市民關心時事，同時要留意精神健康，如感到壓力大，應避免收看24小時新聞台，以減少畫面上重複的衝擊，另應減少瀏覽社交媒體。

（反修例風暴）