六七月調查 疑抑鬱率10年新高 10人有1人 梁卓偉：已現「精神健康疫症」

萌死念比率飈至4.6%

疑抑鬱率遠較佔領時期高

公共衛生學院「愛+人」隊列研究團隊從2009年首輪訪問1.7萬人，其後8次從中取樣配合額外抽樣訪問，每次訪問逾1000人，以病人健康問卷-9（PHQ-9）作評估。結果發現，疑似抑鬱症比率由2011至2014年的1.3%基線，至2014年佔領運動期間升至5.3%，2017年9月時為6.1%，到今年6月和7月期間攀升至9.1%；潛在自殺想法比率則由2011至2014年基線的1.1%，升至今年6至7月期間的4.6%。

68名受訪者表達過有輕生念頭，年齡由20多歲至80多歲不等。調查顯示，50歲至59歲者的疑似抑鬱症比率冠絕各年齡層，達到12%，其次是60歲或以上的人（11.5%），兩者均高於平均值，但調查樣本沒包括18歲以下人士，團隊下周將抽樣訪問15至18歲青少年。

疑抑鬱 五六十歲最多達雙位數

梁：全民無免疫 難料到頂否

梁卓偉稱，根據傳染病學定義，任何病徵或病症持續超過基數一段時期已屬疫症，所以本港社會現已有「精神健康疫症」，而該「疫症」沒有疫苗、無法計算出是剛開始或已達頂峰，情况堪憂，「可能每周均有大型事件發生，甚至每天每晚亦見有衝突，若（數據）再上升，或對全港的社會精神健康有十分、十分大的憂慮」。

他拒絕推測數據不斷攀升的原因，但指出無論支持或反對修例，6月9日、16日或7月1日有否遊行，疑似抑鬱症狀均無差異，反映社會氛圍影響情緒，市民均無法免疫。他說沒有醫治這場「疫症」的「良方」，但建議政府要聆聽及理解，亦要付諸實行多聽青年意見，同時不可忽視年長者的心理需要。

社會情緒像波「快谷爆」

葉兆輝：設獨立委會助紓壓

港大防止自殺研究中心總監、社會學家葉兆輝回應，反修例令社會氣氛緊張，「整個城市好似分裂了」，許多示威者尤其年輕一輩有感「做乜都無用」，政府未有回應訴求，「想走都無得走，好像侷在死胡同中，社會情緒好像一個波，就快谷爆」，另分析不少中老年人士的子女已屆青年，憂心子女安危與出路，導致整個社會陷入負面情緒。對於民間五大訴求，葉兆輝認為政府若成立獨立調查委員會徹查事件可紓解社會不滿，令示威者覺得抗爭終有回報；而警方每天在前線面對衝突，委員會既查警方亦查示威者，「可讓雙方喘息」。

明報記者

（反修例風暴）

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