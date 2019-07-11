工黨報案促查周日警過度武力

工黨多名成員昨早到警總報案，主席郭永健說，傳媒片段顯示警員使用不當武力，包括有示威者在沒衝擊下被警棍打至頭破血流；有示威者被制服後，仍被警員踢數秒；另有警員挑釁示威者「隻揪」。他批評警方使用過度暴力，行為可構成襲擊，要求警方嚴正執法。工黨其後指出，警方未有開啟他們提供的光碟片段，指會轉介至投訴警察課，不會列作刑事案。

另外，團體「反黑金反港獨關注組」共12人到警總外示威，不滿立法會議員譚文豪、區諾軒及鄺俊宇周日當晚站在警方及示威者之間，「刻意阻礙警方執法」。發言人黃引祥批評，上述議員並非協調警方及示威者，而是出言挑釁警方情緒，火上加油。

團體批3議員挑釁警方 促拘捕

另一成員曹達明認為，立法會議員離開立法會，並沒有特權，無權阻礙警察執法，指控議員「知法犯法」。團體質疑相關議員涉嫌妨礙警務人員執行職務，促請警方立即拘捕。警方代表接過團體請願信，其後團體到警總報案。

此外，湛港青年交流促進會10多名成員亦到警總遞信，支持警方執法。該會發言人梁先生稱，作為中國人，定必支持警方嚴正執法，認為早前示威者包圍警總行為不正確。

（反修例風暴）