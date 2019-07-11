公民培育基金眾籌百萬研修例民情 委託鍾庭耀新機構 指了解始末助解困局

3階段：民調 邀青年交流 撰民情報告

眾籌將於8月15日截止，昨午發起約6小時，已獲逾16萬元捐款。研究首階段為民意調查，以電話隨機訪問約1000名14歲或以上市民，探討市民對政府處理修例手法及民間後續訴求的看法，料7月底公布結果。第二階段為青年交流會和焦點小組，分別隨機邀請80人和20人參與，深入了解青年對上述議題的想法和訴求，料8月底完成。

民研最後階段為撰寫民情報告，除載述上述兩階段研究結果，亦會收集和分析坊間各項民調結果，以及研究近期遊行示威等，藉此全面剖析港人對警方權責、個人自由及對港府和中央政府信任度等民情範疇，報告亦會特設青年意見章節，讓公眾了解青年想法，報告料10月底公布。

基金昨召開記者會交代眾籌計劃，基金董事、前政務司長陳方安生表示，首兩階段研究分別需25萬元，最後階段的民情報告則需50萬元，她稱若眾籌數字不足，在研究項目上或需「睇餸食飯」，又或延長眾籌時間。詹德隆形容，客觀的民情研究結果對全香港都有用，特別是特區政府。

民情研究第二階段聚焦青年，香港民意研究所主席鍾庭耀表示，今次反修例運動大家都聚焦較激進年輕人，亦有數名年輕人輕生，社會存在無助感和悲觀，交流會和焦點小組討論能提供平台，讓不同聲音的青年發表意見，亦可助社會了解他們聲音。

陳太批林鄭拒撤回屬鬥氣

特首林鄭月娥日前形容修例工作「壽終正寢」，始終拒絕「撤回」。陳方安生昨批評林太固執，強調林太最容易紓緩目前緊張局勢的方法是爽快撤回修例，質疑對方拒絕撤回是「鬥氣」。近期有聲音建議改革行政會議，陳太認為行會成員不應有政黨背景，因政黨背景會令行會成員立場受質疑，而監警會亦出現委任成員偏向建制派的問題。

明報記者

（反修例風暴）