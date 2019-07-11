數百市民悼反修例輕生者 死者友：鬥長命 關心身邊人

生前愛拍照 友人盼代拍「抗爭歷程」

早前離世的麥小姐留下與反修例相關的遺言，牀上遺下菲林相機，旁邊寫着「可以的話，幫我冲曬菲林出來，我影不完了，對不起」。翁小姐是麥小姐的好友，經常一起用菲林相機拍照，二人同是28歲，相識於中一，考入大學後開始熟絡，幾乎每天以短訊聯絡，翁小姐昨在出席追思會前，展示麥生前遊行時拍下的多張相片，期望日後代其拍下餘下的「抗爭歷程」。

翁小姐形容麥小姐一向沒參加社運，至今年6月開始熱中，之後出席每場遊行、示威。她心目中的麥小姐是朋友間的開心果，「她的笑容很標誌性」，會做小手作送給朋友，所以7月3日時突然接到麥的身邊人通知，得知麥小姐留下遺書自殺，她作為麥的閨密相當驚訝，坐在港鐵站哭了一小時，然後一夜無眠。

她知道7月1日麥朝早走到示威前線，傳來一些照片和片段，文字報道現場情况，麥最後短訊說「去食飯」，料不到這成了對話框中的最後一句。

不希望再有人輕生 指深層悲痛需靠政府回應

面對青年自殺帶來的模仿效應，翁小姐說無力阻止，只道不鼓勵以死相諫，不希望再有下一個人因此輕生。她指氛圍很灰暗，她只能撫平身邊人的表面傷痛，深層悲痛仍需靠政府回應。她想勉勵示威者各司其職，「留得青山在，哪怕無柴燒，要鬥長命，即使無用，都要鬥過，鬥到最後，離開對事情無幫助」。她又提醒大家關心身邊人，「不止要關心那些看似悲傷的人，亦要關心其他人」。翁小姐說雖然仍然悲傷，但想把握時間表達麥小姐的信念，爭取五大訴求。她冀日後拿麥留下的相機拍照，記錄餘下的「抗爭歷程」，周日亦會去沙田遊行。

社工辦「樹窿」 籲「堅持才會贏」

昨晚的追悼會有數百市民出席，有社工聯同其他志願者組成「樹窿」行動，設置留言板等，鼓勵現場人士以談話、寫字條或畫畫等不同渠道抒懷。有發起「樹窿」行動的社工寄語年輕一代「堅持才會贏」，認為近日社會氣氛沉重，希望港人藉留言「放下心中的不快，讓同路人一起分擔」，有不少市民寫下「香港人加油、團結」的打氣字句。

現場有另一組織「傘下爸媽」與一班法律支援隊、組織「良心理政」提供法律及心理支援。「傘下爸媽」 組織代表Dorothy說，近日收到有父母求助，擔心子女參加示威行動有法律風險，另有人為子女尋求情緒支援等，因此希望在現場即時支援有需要的人。Dorothy說，「整場運動中很多父母都與子女同行，沒有割席，會互相理解同包容對方想法，讓人很感動。」

明報記者

（反修例風暴）