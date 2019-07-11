金鐘馬拉松式絕食 張超雄加入

絕食者年齡由16歲至73歲不等，當中陳伯最年長，其健康情况惹起市民擔心。張超雄稱，受絕食者感染，加上擔心他們，雖不可長期留守金鐘，仍決定即場加入絕食，而這即時決定仍未通知其他民主派議員，但相信他們會支援。

陳伯不支持張超雄長期絕食，但歡迎他短期參與，亦冀其他市民加入。陳伯難忘連日在金鐘絕食，有家長帶子女來了解他們為何絕食，亦有輪椅人士和青年慰問。他續哭訴，不忍政府欺壓青年，要站出來維護青年，要求政府盡快回應4項要求。

醫生每日3檢查 憂首批絕食者捱不住

陳凱興稱，特首林鄭月娥指修訂《逃犯條例》已「壽終正寢」屬「語言偽術」，絕食是對政府家長式統治的強烈控訴，現有醫生每日3次到場為絕食者檢查，但隨着絕食時數增加，首批絕食者遲早會捱不住，故呼籲市民接力，承接絕食者精神；即使不能到金鐘留守，亦可各自在區內絕食，馬拉松式絕食至政府回應為止，已接到有兩三人願意接力。

救護員廖先生放工後從西灣河到金鐘探望陳伯，他說絕食有損健康，亦擔心陳伯安危，到場與陳伯傾談後，相信陳伯會量力而為。

（反修例風暴）