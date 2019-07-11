李國章：風波源於選舉、中美貿戰

指年輕人熱血有理念 出發點沒錯

李國章接受網媒「巴士的報」訪問時形容，年輕人熱血、有理念，冀改變社會，不認為出發點是錯誤。他總結問題出於兩大方面，今明兩年分別有區議會選舉及立法會選舉，「所以你可以抹黑建制、政府，便可以奪得選票」；又稱中美正處貿易戰，香港是中國金融重心，「你『隊冧』了香港，對中國一定很大打擊，所以美國大量支持這群人」。

對於示威者要求設獨立調查委員會查警方武力，李國章稱現時已有監警會機制可投訴、監管警方，「你若不相信，設獨立調查委員會，你都會說不相信」。他強調監警會亦曾譴責警方，並非全然站在警察一邊。

學界促林鄭每周公開對話

特首林鄭月娥稱要與年輕人對話，承諾要改革青年發展委員會，科大學生會臨時會長黎煒進昨出席港台節目時稱，直至林太日前提及，才得悉青發會存在，過往從未收到有關宣傳，質疑政府宣傳不足。理大學生會外務秘書周美芝強調，若林太要公開對話，或需每周抽時間舉辦，亦必須安排傳媒及設市民發言環節，並指若官員與五大訴求有關係亦應出席。

（反修例風暴）