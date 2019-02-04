TVB廣告事件發酵 學者指施壓 梁振英籲全國消費者抵制寶礦力

浸會大學新聞系高級講師呂秉權表示，若在媒體賣廣告都受如此多不同政治影響，是不太好的營商環境。他認為，梁振英作為國家領導人作出的施壓，是官方行為一部分。

呂秉權認為，網民或多或少受到梁振英在fb上針對《蘋果日報》廣告商的啟發，但他認為網民沒有如此大的公權力，程度不及梁振英作為國家領導人作出的施壓。他說，內地營商環境很政治化，有說是進入內地掙錢，就要尊重內地深切關注的問題，這一種要「政治正確」的風氣，在2014年佔領運動後來到香港。

工聯會會長吳秋北批評，寶礦力「政治歸邊」，只好承受歸邊的後果，認為梁振英出帖是人同此心。

另外，內地「環球網」昨引述TVB的回覆，針對寶礦力取消在TVB的廣告，TVB發言人認為，寶礦力水特的言論或是希望討好示威者，但做法等同對暴力低頭。無綫電視發言人口頭回覆本報記者稱，環球網早前向無綫提問，指環球網引述的無綫電視回應屬實。

建制facebook專頁「幫港出聲」亦有出帖，批評寶礦力為了討好「黃絲」，選擇「向暴力低頭」。

（反修例風暴）