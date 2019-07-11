阻油塘「連儂牆」 市民衝突 警舉紅旗

另外，位於大埔墟行人隧道的「連儂牆」近日佈滿隧道；昨日凌晨，有數十名配有防暴裝備的警察現身大埔「連儂牆」，撕下一些紙張。警方回覆稱，前日發現大埔墟車站外的隧道，有人張貼數十張有警員姓名、編號及住址的單張，遂於昨凌晨約零時30分派員移除單張作蒐證之用。

防暴警大埔撕紙 警稱蒐證

警方消息稱，「大陣仗」到大埔蒐證是基於警民互信問題，因留意到市民會在通訊程式通報警察行蹤，擔心只有兩三名警員到場或會被示威者包圍，但承認行動引起觀感問題。

香港個人資料私隱專員公署回覆稱，公開展示個人資料以達欺凌、具煽動性和恫嚇的不法目的，肯定是不合法、不公平及違反《個人資料（私隱）條例》和其他有關法律。公署指截至昨午5時，共接到252宗有關近日有警務人員及其親友的個人資料被披露的投訴和查詢。

昨日凌晨有大批警察持圓盾、配有頭盔及警棍，進入大埔墟港鐵站外被市民貼滿字條的隧道。網民直播片段顯示，持盾警員在外圍成一圈，內圍警員則把部分紙條撕下。記者昨午到達大埔「連儂牆」，字條未見有破損，指摘警察及有警察照片的海報仍貼在牆上，亦有疑是新張貼海報上，續有早前在旺角清場行動中說「隻揪」的警員資料。

（反修例風暴）