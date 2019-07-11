施政報告展諮詢 學者料「派糖」 林鄭將約晤各界 泛民暫不傾向赴會

政府消息：明日大嶼「路難行」

政府消息人士說，政府現時政治能量低，要思考如何做到在不會挑起政治爭拗下，令公眾明白政府仍然是向前行，處理民生、經濟議題。消息人士舉例，預料具爭議的「明日大嶼」計劃將「路難行」，但政府仍要思考其他解決土地短缺問題的辦法，同時不挑起社會神經。

另一政府消息稱，今次諮詢會以平實為主，當局會積極考慮以不同方式諮詢，目前未有具體想法，承認若僅採用以往模式，將難以表現出特首所指要改變施政風格。

fb、Ig蒐意見「虛心聆聽市民」

林鄭月娥昨在新聞稿表示「要持續發展經濟，改善民生，需要我們一起籌謀，同心協力」，她和團隊「會虛心聆聽廣大市民的聲音」，並在施政報告回應；新聞稿未提及政治議題。政府今年就諮詢設立網頁、facebook專頁和Instagram帳戶蒐集意見；去年諮詢主要在林太fb專頁蒐集意見，去年8月曾做fb直播回應網民提問，林太亦拍攝多條短片籲市民就各範疇表達意見。

民主黨副主席尹兆堅說，未收到林太會面邀請，即使獲邀，若她仍拒絕回應反修例運動5項主要訴求，該黨不傾向會面，因出席會面等於認同她繼續施政；形容無論林太如何以施政報告「轉移視線」，也不能化解目前政治困局，在現時政治氣氛下，市民不會願意相信她，政府難以推動政策，他強調解決修例爭議才最迫切。尹續稱，林太不應在施政報告再提及明日大嶼項目，以免火上加油。

民主黨：若不回應5訴求 不擬會面 公民黨：應重啟政改 其他問題次要

公民黨黨魁楊岳橋強調，林太在施政報告應提出重啟政改，他重申政治制度才是深層次矛盾問題所在，其他問題都是次要，修例風波是導火線，形容政府現時面對的是市民對立法和行政機關「崩潰式不信任」。他說公民黨會就施政報告提出建議，希望明日大嶼「不要擺上來」，該黨現不傾向與林太會面。

本報昨晚聯絡民建聯和工聯會等建制派議員，欲了解他們對施政報告的期望，至截稿前未獲回覆。

馬嶽：派糖無助挽市民信任

中大政治與行政學系副教授馬嶽預料，施政報告將着重提出民生和「派糖」措施，避免明日大嶼等爭議項目，但相信無助扭轉市民對政府的不信任，因林太對反修例運動5項主要訴求，未來不會有很大變化，但民生措施與反修例訴求是「不對嘴」，故施政報告或會「做什麼也被人鬧」。馬嶽續稱，看不到政府未來3個月可做有規模的諮詢，因官員落區時，只要網民一聲號召，便可發動市民阻止諮詢活動。

明報記者

（反修例風暴）

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