區會通過撤屯門公園「自娛區」 康署停辦申請

9月或之前獲批申請不受影響

屯門公園一直飽受曲藝團體的表演噪音滋擾，屯門區議會康樂及文化委員會於2006年成立專責小組，與康文署、曲藝團體及居民代表討論在公園設立自娛區，同年自娛區成立，讓曲藝團體登記使用。民政事務局今年5月回覆立法會議員查詢時稱，2016年5月至2019年4月間批核了1112宗使用自娛區申請，而過去3年公園僅有兩宗噪音滋擾的檢控個案。

屯門區議會昨召開大會前，多名市民和民間團體到場請願，要求取消公園自娛區及處理噪音問題。會議上多名區議員發表意見，民協江鳳儀稱區內一直沒有「色情架步」，值得鼓舞，「但為何屯門會搞成咁？」工聯會陳文偉則指公園內的表演女子「跳艷舞」，衣著不恰當。

警稱應付「反送中」無人手理舉報

屯門警區副指揮官顏婉怡在會上回應稱，上月7日收到公園內有人做出淫亂動作及收取金錢的舉報，警方其後3次到場觀察，但因上月9日起應對「反送中」行動需徵召大量人手，故至今未有足夠人手再跟進。

區議會最後一致同意取消屯門公園自娛區。康文署回應稱，尊重區議會議決及會積極跟進，已即時停止接受使用自娛區的新申請，已獲批核在9月或之前使用自娛區的139宗申請則不受影響。署方稱會繼續密切監察自娛區外曲藝活動，與警方加強合作，若發現違規會採適當行動。

不雅表演多不在自娛區

工黨屯門區議員譚駿賢稱，民眾抗爭令政府願踏出第一步，取消自娛區，但居民最反感的不雅表演過往甚少或從來不在自娛區出現，若署方不加強執法，警方又不配合，這類表演還是會繼續。

上周發起「光復」行動的屯門公園衛生關注組召集人巫堃泰稱，公園噪音問題肆虐多年，「見到1萬人（遊行）就做，（區議會）是否『踢一踢先郁一郁』？」他稱會監察往後情况，若有曲藝團體申請在鄰近公園的文康設施演出，關注組會歡迎及樂意協助。

（反修例風暴）