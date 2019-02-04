「709大抓捕」4周年 港團體聲援：冀反修例精神傳內地

維權律師妻：港人支持力量巨

支聯會等組織十多人昨早遊行到中聯辦請願，傍晚中國維權律師關注組又在終審法院外以默站7分9秒形式，表達支持709大抓捕中被捕的維權律師。關注組常務秘書鄭雅詩及法政匯思秘書游月華讀出被打壓維權律師妻子的信，其中4名維權律師的妻子王峭嶺、李文足、原珊珊、劉二敏在聯名信中指出，在維權期間曾遭受暴力和威脅恐嚇，更被迫搬遷，她們認為港人「給予我們巨大的力量」，又說「全世界嚮往愛和自由的人，一起陪着我們」。

另一名維權律師余文生的妻子許豔則在公開信中質疑，「一年半了，余文生被關在什麼環境裏？有沒有生病？有沒有遭到酷刑？」她表示不會放棄繼續維權，「願法治、公平、正義得到彰顯」。

中國人權律師團亦在Twitter發聲明，指作為中國人權律師，不僅因內地人權狀况寢食難安，更「痛恨專制政體對香港市民所堅守的核心價值侵犯」，願意與全世界愛好自由的人堅守民主和法治的價值。

何俊仁：中港抗爭唇齒相依

支聯會主席何俊仁說，在709事件中可看到內地政府在一兩日之間拘捕了300多名維權人士，他們未獲公平審訊，人民權利得不到保障。他續說，早前在囚的王全璋律師與妻子李文足相見時表現很不自然，不排除他身心都受摧殘，更可能被迫服用精神科藥物，認為中國法治被踐踏，法律成為政府打壓工具，在這情况下更不能接受有港人被送回內地受審，突顯修訂《逃犯條例》的問題。

何又說，有報道指維權律師高智晟的妻子耿和早前抵港參與七一遊行，支持港人反修例，他形容香港和內地維權人士「唇齒相依」。昨出席活動的立法會議員郭家麒說，希望香港反修例運動中對強權不屈服的精神，可在內地蔓延開去，認為「今日國內、明日香港」，盼港人能支援國內民主自由。

（反修例風暴）