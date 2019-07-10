美傳統基金會創辦人 讚賞遊行 批衝擊立會

【明報專訊】美國智庫「傳統基金會」創辦人傅爾納（Edwin Feulner）昨日在港出席一個中美關係論壇時，接受本報記者專訪。他認為反對《逃犯條例》修例的和平遊行，是港人參與未來政府發展方向、趨勢的「非常有活力的好表現」，但大多數美國人應該對衝擊立法會事件感到震驚和憂慮，「因為這一小撮人圍攻的是民主的標誌，立法會是人們選舉的地方」。
料修香港政策法難成事
傅爾納說，自己在香港回歸初期便體會到美國在一國兩制體制上有長期的關切，但認為美國政府不會干預香港內部的事。
對於美國有國會議員就香港修例的風波提出修訂《香港政策法》，傅爾納說他不認為會成事。他說，美國駐港總領事館已經非常清楚地表達了美國政府的意見，早前香港兩次和平遊行，是人們表達自由意願的正確方式，「是我們樂於看到的」，而破壞公眾秩序的行為，不應被姑息和容忍。「我考慮了很久，認為這（反修例）也有積極的影響，一國兩制的體制是必須守護的，不僅僅由香港人本身，中國內地也會知道，美國也在觀察。」傅爾納又說，此次來港或許會與特首林鄭月娥會面，他亦非常想聽到她本人的想法。
（反修例風暴）
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