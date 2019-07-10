在白宮會面 談修例爭議香港自治 彭斯見黎智英 外交部轟別有用心

另見國務卿蓬佩奧

美國國務院發言人奧塔格斯周一發新聞稿稱，蓬佩奧在華盛頓接見黎智英，兩人討論香港《逃犯條例》事態發展，以及香港在一國兩制框架下的自治地位。自由亞洲電台引述壹傳媒集團高層Mark Simon稱，黎智英感激蓬佩奧及美國當局關注香港情况及人權問題。外電報道指出，黎智英與蓬佩奧會面後，在白宮拜會彭斯。「美國之音」報道形容蓬佩奧做法罕見。本報昨曾致電黎智英的手機並留言，未獲回覆。

「內外勾結禍港殃民沒好下場」

對於彭斯和蓬佩奧會見黎智英，外交部駐港特派員公署發言人昨表示堅決反對外部勢力插手香港事務，絕不會坐視國家主權安全和香港繁榮穩定受損害，「內外勢力相互勾結、禍港殃民注定沒有好下場」；又稱美方很清楚黎智英的立場及在香港社會扮演的角色，在當前香港的敏感局勢，「排着隊會見這麼一個人，別有用心，發出嚴重錯誤信號」，指摘美方無視國際法和國際關係基本準則，一再干涉香港事務和中國內政，公署已就此向美國駐港總領事館提出嚴正交涉，要求美方立即停止錯誤言行。發言人又不點名指「個別人」是「香港罪人」。

外交部發言人耿爽昨稱，香港事務屬中國內政，任何國家、組織、個人無權干預，對美方一再干預香港事務強烈不滿，敦促美方尊重中國主權、尊重香港法治，立即停止以任何形式干預香港事務。

李柱銘：外交部措辭更硬

更反映中方理虧

民主黨創黨主席李柱銘5月率團訪美，爭取國際支持反修例，其間與蓬佩奧會面。李柱銘昨回覆本報稱，美方接見黎智英，反映非常關注香港事務，香港議題亦已成國際議題。他說，外交部今次聲明措辭更強硬，更反映中方理虧，「（中方）自知修例事件違反《聯合聲明》，更加不想國際關注」。前政務司長陳方安生3月訪美亦曾與彭斯短暫會晤。

明報記者

（反修例風暴）