暑期訪港團跌兩三成 酒店珠寶生意跌

邱騰華：旅業反映修例爭議影響不大

商務及經濟發展局長邱騰華稱，旅遊業界反映修例爭議帶來影響不算很大，報團人數和酒店入住率影響約5%至10%。邱又稱，特首林鄭月娥要求問責官員重新審視手上工作，鑑於近期事件，當局需細心聆聽、討論、推敲政策，務求政策出台時避免不必要衝突或矛盾，商經局過去兩三周已與商會、旅遊業界討論。被問到商界有否反映要成立獨立調查委員會，邱表示政府歡迎各界提出不同方式建立共同平台，紓緩社會矛盾。

酒店入住跌5% 有業界稱主因中美貿戰

根據旅遊業議會登記數字，1至5月平均每日有約220個內地團訪港，按年升36%，6月平均每日有約190個內地團訪港，按年升23%，議會相信升幅收窄與近期遊行有關，7月首7天平均每日有160個內地團，按年升約9%。旅議會總幹事陳張樂怡表示，有業界反映暑期短途市場入境團預訂跌兩至三成，加上取消先前預訂，個別市場生意額跌五成。

旅遊界議員姚思榮補充，6月酒店整體入住率跌約5%，尤其金鐘、灣仔一帶酒店跌幅逾10%，整體生意額跌逾一成，相信遊行若再爆衝擊，會影響海外客觀感及下半年預訂率。有灣仔區四星酒店稱，上月入住率按年跌10%至15%，估計因為中美貿易戰、美元強勢加上人民幣轉弱，示威影響反而不大。

過去大型遊行時，珠寶店均會拉閘停業。太子珠寶鐘表主席鄧鉅明表示，「因為如果暴動，保險公司不包」，其8間位於尖沙嘴的分店於剛過去的九龍遊行時亦提早關門，生意額因此跌兩成，而上月全港18間分店整體生意額按年跌10%，他相信因為政治動盪令內地客卻步，憂影響到暑期旺季生意。

藥房：6月生意按年跌25% 料內地客消費變

經營6間藥房的港九藥房總商會理事長林偉文稱，6月生意額按年跌約25%，主因是內地客消費模式轉變，在內地已買到日用品、化妝品等，減少來港掃貨。他說剛過去的遊行經過其彌敦道藥房，影響不大，但擔心周末沙田遊行後會有人留守，隨時令兩間位於沙田的藥房無法做生意，生意額有可能跌三分之一。

（反修例風暴）