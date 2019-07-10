沙田遊行申萬人參與 終點政府合署

警方昨回覆，分別接獲上水、沙田及將軍澳（7月21日）擬舉行公眾活動通知，正按機制盡快處理。

「沙田一隅」召集人梁延豐表示，本申請1000人遊行，但九龍遊行人數超預期，故他上調了遊行人數至1萬。據悉，警方預料很快會批出沙田遊行的不反對通知書。梁表示，沙田遊行暫定於翠田街足球場出發，途經沙田正街，並於沙田政府合署結束。同時，「沙田一隅」計劃在遊行後在沙田大會堂百步梯，舉行《地厚天高》放映會。

有村民「避一避」 有商戶料生意更好

翠田街足球場是5人足球場，毗鄰沙田車公廟及新田村，華人廟宇委員會廟宇督察譚先生表示，暫未收遊行通知，車公廟會按正常時間朝8晚6開放。新田村約有20間舖，有村民稱平日村內清幽，人流稀少，盼遊行不會帶來太大噪音。

遊行終點的沙田政府合署，前方有兩條行車線，附近有屬7人足球場的排頭村遊樂場。排頭村毗鄰沙田政府合署，在村內經營香燭店的村民藍小姐表示，擔心遊行人數眾多，連村內空地也被佔據，「當日會離開沙田區避一避」。她說和平遊行可以接受，但不要如「暴徒」一樣擲東西及衝擊。

另一排頭村村民、在村內涼果店工作的阿泉則表示不擔心遊行影響生意，「可能會更好，天氣太熱他們（示威者）會買飲品」。他認為和平遊行可接受，「就算他們衝擊都不是衝擊商舖」。

上水遊行申千人 警憂道路擠迫

另外，周六上水遊行申請者梁金成稱，昨晚已和警方商討遊行路線，起點預計會在北區運動場對出的籃球場，初步決定於石湖墟內的行車路遊行，正申請1000人參與。據悉，警方正處理申請，消息人士表示，警方擔心上水遊行路線會經過石湖墟一帶，該處道路擠迫，若遊行路線要走該路段，整條單程行車線需封路，擔心影響其他人。

將軍澳遊行「鬧雙胞」

將軍澳的遊行則「鬧雙胞」，「728將軍澳反送中大遊行」籌備團隊發言人 Hang Ng及Silvia Ma回覆本報記者查詢時表示，一班素人從Telegram認識，本計劃7月21日遊行，惟區政聯盟及將軍澳民生關注組未與素人團隊溝通下，自行發布遊行資訊。素人團隊最後決定放棄協調，另籌辦7月28日遊行。初步路線規劃從寶翠公園出發，終點定於單車館公園，並不會途經無綫。素人團隊又表示，並不會參與7月21日的將軍澳遊行。

此外，紅磡及土瓜灣光復行動已設Telegram群組討論本月27日行動細節，目標為「踢走旅行團」，並會在區內遊行，「一齊去海心公園散散步、跳跳舞」。

（反修例風暴）