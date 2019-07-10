警民破裂 警協會：政府應處理事件 高層：前線情緒起伏難免 有講錯做錯

前線多資淺 首面對大型群眾活動

反對修訂《逃犯條例》的連串示威觸發警民對立，周日警方在旺角清場時，有警員說「認×住我呀」、「隻揪呀」等挑釁說話。有警隊高層認為，過去數周示威密集，前線警員感覺疲勞轟炸，處於高壓環境時，情緒難免起伏。他承認警員有「講錯嘢、做錯嘢」，唯望外界易地而處。

過去多次遊行示威，機動部隊警員均須候命，該警隊高層稱，這些前線警員大部分年資僅約4年，無經歷過2014年佔領運動，近日首次面對大型群眾活動，在他看來，「他們的心理質素、抗壓能力已經好好」。他亦說，示威者不斷以粗言指罵警員，「即使事前有好的訓練，但不斷被人鬧，情緒不可能無起伏，無起伏的話，就是和尚啦，不是警察」。

該高層續說，「警隊有訓練，可提升韌性，但警員都係一個人，只望大家易地而處」。對於有警員稱要「隻揪」，他承認警員有「講錯嘢、做錯嘢」，但他認為警員是人，不是機械，不能確保百分百無出錯，「我們不會自我激化，不會無緣無故有這樣的反應，我們不可投訴市民講粗口，如認為我們不遵從守則，可投訴」。

警隊心理專家外勤支援

他又稱，警隊一向有心理服務課及心理學家支援，心理學家現會到外勤地方即時援助。他舉例上月警總首被包圍，有警車受阻，心理學家待被困女警安頓後主動協助，安撫其情緒。另外，近日有警員被起底，亦有心理服務課人員協助。

員佐級協會：警員捲入政治漩渦

警民緊張關係，警察隊員佐級協會主席林志偉稱，「警方由始至終都是被挑釁」，整場反修例風波，他認為是政治事件，「警員只是執行法律，卻被捲入政治漩渦」。他表示，警察只懂執行職務，「其他事，我們如何處理呢？」如今警民關係破裂，他認為對所有人都無好處，他強調：「咁大嘅社會事件，要由政府做番。」他認為近日警員不斷被抹黑，甚至有警員被起底，造成沉重壓力。

對於有警隊內部人員認為管理層將前線警員置於風眼，林說不敢猜度高層，而他唯一的寄望是「希望回歸簡單，有人犯法就執法，警員不會被政治影響」。

明報記者

（反修例風暴）