10學生會：無前設要求對話是癡心妄想

至昨晚10時，大專學界回應林鄭月娥提出的對話安排的聯合聲明，獲10所院校的學生會支持，包括8所政府資助大學，以及恒生大學和演藝學院。聲明提到，反修例行動並無「大台」，學界多次明確指出考慮見面的前設，包括永不追究6月9日及之後的「反送中」運動示威者，公開會面須公平和公開。

兩前設：不追究 公開邀各界

學界聲明續稱，過往林太多次利用「談判」和「會面」瓦解反對聲音，若她有意與市民對話，須一改其「好打得」和「要面子」的態度，虛心聆聽，並實現包括撤回條例等民間5項訴求。

對於林鄭月娥指修例「壽終正寢」，學界聲明稱此說法有漏洞，政府隨時能於下屆立法會會期重啓修例工作，立法會《議事規則》中亦只有「撤回」或「押後」的說法，從無「暫緩」及「壽終正寢」，強烈譴責她逃避訴求。

中大學生會會長蘇浚鋒表示，學界不是反修例行動的領導者，因此會面必須包括其他界別，他亦不清楚林太對「公開」的定義是否與學界想法一致。他重申，不檢控示威者可製造良好對話條件，建立互信基礎，「我們與特首在權力關係上不是對等，兩個前設是為了讓示威者（會面時）暢所欲言」。

（反修例風暴）