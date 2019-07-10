青發會劉鳴煒：若只歸咎青年工作 對不起上街長輩

稱政府與整個社會溝通不足

劉鳴煒認為，青發會組成整體屬全面，他歡迎政府再優化，但更重要是官員對意見的認真程度，強調青發會一直有將在民間聽到的意見、委員的意見紀錄，上繳報告予政府；又指青年政策涉及多個部門，政府亦要思考如何在部門間拆牆鬆綁。他預料政府短期內會約見青發會，了解委員會在運作上的意見。

民建聯委員批林太：你點對人，人點對你

民主黨委員倡年輕人一人一票

青發會委員、民建聯林琳說，若林太認為改組青發會便能解決問題是天真，因為委員會沒有實權、現時不同年齡層都不滿政府，問題癥結在於政府一直只願形式化收集公眾意見，沒積極回應，林太能否改變「唔聽人講嘢」的作風才是重點。大專學界近日拒應林太邀請會面，林琳認為，林太在修例過程拒與年輕人溝通，現時邀請對話被拒，是「你點對人，人點對你」。

另一青發會委員、民主黨吳思諾認為，委員會主要由建制派或「成功上了岸」的人組成，委員有心工作但不太掌握一般青年面對的問題和情緒，未能準確反映意見。她建議由年輕人一人一票選出委員，成為真正的青年議會，才能更有效反映青年意見。

特首4招改善施政 改革諮詢模式

林太昨提出4項工作改善施政作風，包括：

一） 聆聽更多方面和更廣泛意見，在行政會議角色上，她說行會成員很願意加強收集民意，如有意見提出，各行會成員都要負責接觸某一部分群體，再由行會成員將意見向特首反映，特別在重大政策決定上。

二） 全面改革目前的諮詢模式，形容現時諮詢委員會追不上時代要求，需要構建更多平等、互動、開放的平台，讓不同背景的持份者可以暢所欲言。

三） 政府制訂政策時候需更審時度勢、反覆推敲，不應以行政效率或以過分目標為本，已要求司局長重新審視具爭議的政策措施。

四） 會以透過不同途徑，接觸不同背景的年輕人。

（反修例風暴）