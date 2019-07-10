拒撤回 林鄭：修例壽終正寢 學者料已過拆彈良機 民陣：不排除再辦示威

「工作完全失敗 政治敏感度很偏差」

林鄭月娥昨在行政會議前會見記者，承認修例引起社會矛盾紛爭、不安不滿，甚至憤怒，修例工作完全失敗，因政府對社會脈搏掌握不足，政治敏感度亦很有偏差。她說願與大學生代表公開對話，但希望在互相無前設下進行，政府會盡快聯絡有關學生代表，安排對話。惟大專代表明言無前設要求對話是癡心妄想（見另稿）。

稱「壽終」斬釘截鐵

「撤回」可3個月後重提

對於五大訴求，林太逐點回應，除修例工作「壽終正寢」外，其餘4點與政府近期立場沒太大分別。她形容壽終正寢是一個「相對很斬釘截鐵」的說法，不須擔心修例會在今屆立法會重新討論，「反而如果說撤回，其實某程度上今日撤回，3個月後亦可以重提給立法會。我相信市民是很務實知道究竟結果是什麼」。

至於不檢控涉違法的示威者，或現階段提出特赦，她形容這是違反法治精神，特首不應該、亦不可以在這階段干涉警務處調查、律政司檢控，甚至日後法庭的裁決工作，強調依法辦事才能展示香港是法治社會。她重申政府從沒為6月12日金鐘一帶事件作「暴動」定性，亦不存在對於一件事的定性，會影響日後檢控工作。

特首不可干預檢控 重申監警審視

獨立調查委員會方面，林太重申監警會將主動審視6月9日至7月2日大型公眾活動，包括警方行動及當中有否缺失和不足，並就此提出建議，監警會爭取6個月內提交報告。她說明白這或者能充分滿足示威者訴求，重申這並非面子問題，但作為政府要考慮很多因素並在平衡後作決定。林太形容特首下台「並不是一件簡單的事」，她仍有熱誠和承擔為市民服務，希望社會讓她和其管治團隊，有機會和空間以施政新風回應市民在民生上面對的困難。

泛民批語言偽術 李慧琼：回應了擔憂

民主派24名議員昨發聲明，批評林太「沉迷於語言偽術和面子問題」，毫無誠意回應五大訴求，強烈譴責她「毫無擔當、厚顏無恥」，必須下台。聲明斥責林太堅拒放過年輕人，卻叫港人給她機會。

民主黨主席胡志偉形容，政府管治停留在失誤處境，預料政府未能回應社會訴求下，社會行動將沒完沒了，風波難以平息。民陣召集人岑子杰不滿政府回應，指民陣不排除再辦示威活動，強調香港法律並無「壽終正寢」字眼，林太應正式撤回修例，批評她一直無視民意。

民建聯主席李慧琼認為，林太說法確切回應了市民擔憂，認為修例工作實際上已不可能繼續，新舊說法實質上無異。她說社會要回復冷靜並不容易，政府過去確實未有主動與青年溝通，林太昨稱願意與年輕人對話，是踏出第一步。

中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強評估，林太已錯過解決危機的最佳時機，若她在6月9日、即百萬人反修例遊行當日提出昨日的說法，事情本已可結束，但她每次「唧牙膏」式回應，「追落後是沒完沒了」，糾纏於語言遊戲令公眾煩厭。他相信，整場反修例運動已踏入新台階，由網民發動的多次遊行均有數以萬計市民參與，具象徵意義；他難評估整場運動何時會結束，但認為不會在一兩個月內結束，即使暑假後或有緩和，但也不會就此結束，政府將會「很頭痛」。

明報記者

（反修例風暴）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676